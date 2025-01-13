جامعة الإمارات.. إنجازات استثنائية إقليمياً ودولياً

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الإنجازات الاستثنائية في عام 2024، مما يعزز سمعتها كمؤسسة رائدة في التعليم والبحث والابتكار والاستدامة باعتبارها الجامعة الوطنية الأولى والرائدة في الإمارات لها إسهامات مؤثرة لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية والإقليمية المرموقة.

وأكد الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، أن هذه الإنجازات الاستثنائية تعكس التزام الجامعة الثابت بالتميز في التعليم والبحث والاستدامة.

وقال: رسالتنا في جامعة الإمارات هي مواصلة العمل على تعزيز البحث العلمي الذي يدعم استدامة بيئتنا، ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، وهذا التفوق يعكس التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وصناعة أجيال قادرة على مواجهة التحديات العالمية.

وحصلت الجامعة على المرتبة 261 عالمياً في تصنيف QS العالمي لعام 2025، مما يعكس تأثيرها الملحوظ في الأوساط الأكاديمية والبحثية، كما حصلت على المرتبة الخامسة عربياً ضمن تصنيف QS العربي لعام 2025، مما يعزز ريادتها في العالم العربي.

كما حصلت على المرتبة الأولى في الإمارات والمرتبة الثالثة في العالم العربي وفقاً لتصنيف الجامعات العربية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية لعام 2024.

وحازت المرتبة الأولى في الإمارات والمرتبة 58 في آسيا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2025، مما يبرز التزامها بالتنمية المستدامة، كما احتلت المرتبة 112 عالمياً لتفوقها في البحث العلمي متعدد التخصصات في تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية لعام 2025.

وحصلت على المرتبة 230 عالمياً في تصنيف تايمز للتعليم العالي لتوظيف الجامعات لعام 2025، مما يبرز التزامها بتأهيل الطلبة لسوق العمل العالمي كما حافظت الجامعة على موقعها ضمن الفئة 251-300 في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، مما يعزز مكانتها بين أفضل الجامعات في العالم، علاوة على تحقيقها تصنيفاً مميزاً في 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مع تصنيف عالمي متقدم في الهدف 17 “الشراكات من أجل الأهداف” والهدف 4 “التعليم الجيد” ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير لعام 2024.

وحققت الجامعة نجاحات غير مسبوقة في مجال البحث والابتكار العام الماضي، شملت نشر أكثر من 3000 ورقة بحثية مفهرسة في قاعدة سكوبس لأول مرة في تاريخها، كما وصلت إلى إجمالي أكثر من 26600 منشور بحثي مفهرس في سكوبس، مما يبرز ريادتها الإقليمية في البحث العلمي المؤثر و72.7% من المنشورات العلمية نشرت في مجلات ضمن الربع الأول “Q1” حسب تصنيف CiteScore. وتم منح 36 براءة اختراع في عام 2024، معظمها من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة “USPTO” كما تم تقديم 56 براءة اختراع دولياً، مما يعزز بصمتها العالمية في الملكية الفكرية، وتم تقديم أكثر من 50 براءة اختراع داخل الإمارات، مما يعكس تركيزها القوي على الابتكار المحلي.

ومنحت الجامعة أكثر من 150 منحة بحثية شاملة، و224 منحة بحثية لدعم البحث والابتكار على مستوى برامج البكالوريوس، كما عززت الجامعة بصمتها البحثية العالمية من خلال إطلاق منح بحثية تعاونية مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة «NTU»، وجامعة التعليم في هونغ كونغ، وجامعة صن يات - سين، وجامعة مكغيل، وجامعة بيهوانغ، كما أطلقت برنامجاً شاملاً للبحث في أهداف التنمية المستدامة «SDGs» لتعزيز مشاركة المجتمع والتعاون الدولي.

وتشمل المبادرات الرئيسية برنامج البحث في أهداف التنمية المستدامة مع جامعة باكو للهندسة، وبرنامج البحث في أهداف التنمية المستدامة مع جامعة أذربيجان للنفط والصناعة، وبرنامج البحث في أهداف التنمية المستدامة مع «خدمات»، وبرنامج البحث في أهداف التنمية المستدامة مع بلدية العين.