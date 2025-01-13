جامعة زايد و«دبي للتوحد» يعززان التعليم والبحث في «اضطراب الطيف»

وقع مركز دبي للتوحد مذكرة تفاهم مع جامعة زايد يعمل بموجبها الطرفان على تعزيز مبادرات التعليم والبحث والتوعية المجتمعية في مجال اضطراب طيف التوحد، بحضور محمد العمادي، مدير عام المركز، والدكتور مايكل آلين، مدير الجامعة بالإنابة.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستعزز هذه الشراكة التعاون في مجالات رئيسية عدة منها فرص التدريب الداخلي، والتي من خلالها سيحصل طلاب وطالبات جامعة زايد على الخبرة والتدريب العملي في مركز دبي للتوحد، كما تتيح عمل المشاريع البحثية المشتركة من خلال تجميع الموارد والخبرات من كلا الطرفين، وذلك بهدف تعميق فهم التوحد وتحسين حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل مبتكر ومستدام. كما تقضي بنود الاتفاقية بدعم التوعية المجتمعية عبر الحملات والمبادرات المشتركة لرفع مستوى الوعي بالتوحد، وتعزيز الشمولية، وتبديد المفاهيم الخاطئة داخل المجتمع الإماراتي.

وقال محمد العمادي: «إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التوحد هو أحد أهم أولويات إدارة المركز، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى المشاركة في بناء اليد العاملة المواطنة وتأهيلها وتقديم كل أشكال الدعم والتدريب لها للارتقاء بالخدمات التربوية الخاصة والعلاجية المساندة المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد لضمان الريادة في أحد أبرز مجالات الرعاية الإنسانية وترسيخاً لمكانة إمارة دبي عالمياً».

وقال الدكتور مايكل آلين: «نلتزم في جامعة زايد بدورنا الفاعل في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الأبحاث المتقدمة وزيادة الوعي والفهم حول اضطراب طيف التوحد. ونؤمن بأهمية توفير الفرص لطلابنا للتعرف على قضايا حيوية مثل اضطراب طيف التوحد.