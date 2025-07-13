المدارس تدعو أولياء الأمور لمتابعة قنواتها المعتمدة أثناء الإجازة

مع بدء إجازة الصيف للهيئتين الإدارية والتدريسية، وجهت المدارس الحكومية في الدولة رسائل لأولياء الأمور بضرورة الاستمرار في متابعة القنوات المعتمدة للتواصل المدرسي، لضمان الاطلاع على المستجدات التي قد تصدر خلال العطلة، سواء من إدارات المدارس أم من وزارة التربية والتعليم.

وأكدت إدارات عدة أن قنوات التواصل الرسمية ستظل الوسيلة المعتمدة لإبلاغ المجتمع المدرسي بأي تحديثات أو قرارات جديدة، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر أي توجيهات أو تعليمات تصلها من الوزارة، حتى في ظل غياب الطواقم الإدارية والتدريسية عن المدرسة.

وذكّرت المدارس أولياء الأمور بإمكانية الحصول على نتائج أبنائهم، خصوصاً طلبة امتحانات الإعادة، من خلال الدخول إلى حساب الطالب على بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، موضحة أن النتائج تنشر تباعاً فور اعتمادها.

كما حرصت إدارات المدارس على تنبيه أولياء الأمور إلى ضرورة الإسراع بشراء الزي المدرسي للعام المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت كميات كافية من المقاسات في المنافذ الرسمية المعتمدة، إلا أن الإقبال في اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى نفاد بعض الأحجام أو ازدحام غير مرغوب فيه.

وشددت المدارس على أهمية الالتزام بشراء الزي المدرسي من الموردين المعتمدين لتفادي شراء زي غير مطابق للمواصفات المعتمدة من الوزارة.

وأكدت إدارات المدارس أن الاستعداد المبكر للعودة إلى المدرسة يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ويمنح الطلبة بداية منظمة للعام الدراسي الجديد. ودعت إلى التحقق من كل التفاصيل المتعلقة بالمستلزمات والزي المدرسي من خلال القنوات الرسمية فقط.

وفي ختام رسائلها، توجهت إدارات المدارس بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على دعمهم المتواصل خلال العام الدراسي.