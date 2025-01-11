معمل القوع التابع لـ«زايد العليا» ينتج 276 ألف كيلوغرام من اللبنة

بلغ إجمالي إنتاج معمل القوع لمنتجات الألبان التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، 276.420 كيلوغراماً من اللبنة، منذ افتتاحه في سبتمبر 2023، ويعتمد المعمل في عملياته على 1386 لتراً من الألبان التي يتم توريدها من مزارع وعزب منطقة القوع.

ويعد المعمل الأول من نوعه في المنطقة ويتم تشغيله بالكامل من قبل أصحاب الهمم في مركز القوع التابع للمؤسسة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجيتها في تعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي لفئات أصحاب الهمم.

ويعتبر معمل القوع مثالاً مبتكراً في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، من خلال إتاحة فرص مهنية متخصصة لهم تساهم في تطوير مهاراتهم دعماً للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى تحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في جميع نواحي الحياة. ويعمل في المعمل حالياً ستة أفراد من أصحاب الهمم الذين تم تدريبهم بشكل متكامل على المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال، في بيئة ملائمة تعزز تفاعلهم مع المجتمع.

وقالت صبحة الدرعي، مديرة مركز القوع للرعاية والتأهيل، إن المعمل يسهم في تعزيز ريادة الأعمال المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال فتح منافذ لتسويق منتجات الألبان المحلية، كما يحفز المزارعين وأصحاب العزب في القوع وضواحيها لتوريد الألبان، مما يعزز التنمية المستدامة.

وأضافت أن هناك خطط توسع مستقبلية تشمل صناعة الأجبان باستخدام حليب الإبل، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة.