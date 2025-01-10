عمار النعيمي يشهد توقيع اتفاق بين «مجموعة الرستماني» وجامعة عجمان

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بدعم مجموعة عبد الواحد الرستماني المستمر لجامعة عجمان، وحرصها على تعزيز التوجه الاستراتيجي لتحولها إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية.

وشهد سموه توقيع جامعة عجمان اتفاقية تفاهم مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، لتمويل «مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم».

وقال سموه إن دعم الجهات المانحة للجامعة يسهم في توفير فرص تعليمية متساوية لجميع فئات المجتمع، ويعزز جودة وتميز برامجها الأكاديمية، لتتصدر المراكز الأولى في تصنيفات الجامعات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيمكن الطلبة من أصحاب الهمم من الحصول على تعليم متكافئ وشامل، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقع الاتفاقية الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني، مدير وعضو مجلس الإدارة في شركة عبد الواحد الرستماني.

ووجّه الدكتور كريم الصغير الشكر إلى عائلة المرحوم عبد الواحد الرستماني على دعمها السخي في تمويل مشروع «مركز التعلم لأصحاب الهمم»، وقال إن هذا التعاون سيحدث فرقاً جوهرياً في حياة الطلبة، وسيفتح لهم آفاقاً جديدة نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً.

وأكد أن المركز يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تحقيق رسالة جامعة عجمان في دعم التعليم الشامل، مضيفاً أن إنشاءه يشكل جزءا من التوجُّه الاستراتيجي الذي تعززه الجامعة منذ تحوّلها إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على ضمان استدامة قيم الجودة والعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

وأكدت الدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني حرص المجموعة على تقديم الدعم لجامعة عجمان، لتعزيز توجهها نحو التحول إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية، مشيرة إلى أن المجموعة تدعم جميع الجهود الهادفة إلى توفير فرص التعليم لفئات المجتمع المختلفة.