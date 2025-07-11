سلطان بن أحمد يوجّه بمنح لأوائل الثانوية العامة في جامعة الشارقة

وجّه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتخصيص منح دراسية للطلبة الأوائل في الثانوية العامة من مختلف المسارات الدراسية على مستوى الدولة، وذلك للدراسة في جامعة الشارقة.

وتشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية طوال فترة الدراسة الجامعية في أي من البرامج الأكاديمية المعتمدة في جامعة الشارقة، وذلك بهدف تمكين الطلبة المتفوقين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في بيئة تعليمية متميزة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وهنأ سمو نائب حاكم الشارقة الطلبة الأوائل وذويهم، مشيداً بالجهود التي بذلوها في رحلتهم الدراسية ونيلهم التفوق بجدارة واستحقاق، مؤكداً سموه أن جامعة الشارقة تفخر بالمتفوقين والمجتهدين وتوفر لهم ولكل الطلبة أفضل البرامج الأكاديمية التي تلبي طموحاتهم وتجعلها قِبلة للمتفوقين والباحثين والعلماء.