100 طالب وطالبة يشاركون في البرنامج الصيفي لجمعية توعية ورعاية الأحداث

أجرى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث، صباح أول من أمس، جولة تفقدية في مركز لوتاه التقني، اطلع خلالها على الورش التدريبية والمسارات المعرفية التي يتضمنها البرنامج الصيفي السنوي للجمعية، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة 100 طالب وطالبة، ويستمر على مدى 4 أسابيع.

وأشاد معاليه خلال الجولة بحرص الطلبة على الانخراط في أنشطة نوعية تنمي وعيهم، وتعزز لديهم قيم الانضباط الذاتي والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن البرنامج يأتي في إطار حرص الجمعية على استثمار طاقات الشباب خلال الإجازة الصيفية في بيئة متوازنة تجمع بين التعلّم والترفيه.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «إن البرنامج الصيفي لهذا العام يعتمد خطة تدريبية متكاملة، تضم 6 مسارات رئيسة، تم تصميمها بعناية لتحاكي المهارات الحياتية الأساسية، وتزويد المشاركين بأدوات المستقبل في مجالات تقنية متقدمة مثل البرمجة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي».

وأضاف معاليه أن البرنامج يوفّر بيئة تعليمية محفزة، تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، من خلال ورش تفاعلية يشرف عليها مدربون متخصصون، بهدف تعزيز التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح الابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء جيل رقمي متمكن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مراد، الأمين العام للجمعية، أن الجمعية ارتأت هذا العام أن تركز على تمكين المشاركين من المهارات الحياتية والمهنية التي تنسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن البرامج الـ6 تم اختيارها بعناية لتلبي احتياجات الجيل الجديد وتنوع اهتماماته.