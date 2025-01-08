جامعة الإمارات تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية

نظمت جامعة الإمارات السلسلة الأولى من البرنامج المجتمعي لتصفير البيروقراطية، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، بعنوان «الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التنظيمية وتقليل البيروقراطية»، لفتح آفاق جديدة حول أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الحكومي.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير الجامعة بالإنابة خلال كلمته الافتتاحية: «نلتقي كمؤسسات وطنية رائدة، في إطار مهم يتماشى مع التوجهات الحكومية، حيث نعمل سوياً على تفعيل وتسريع تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، نبدأ السلسلة الأولى من البرنامج المجتمعي لتصفير البيروقراطية، لنتبادل الرؤى والأفكار حول بناء الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءات التنظيمية.