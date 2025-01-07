طلبة مدارس الشارقة الخاصة يباشرون دراستهم

باشر، أمس، طلبة المدارس الخاصة في الشارقة، إضافة إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية دوامهم المدرسي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025-2024، وسط استعدادات وجاهزية بنسبة 100 %.

وهنأ علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية وكافة كوادر الميدان وأولياء أمور الطلبة بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الجديد، داعياً أبناءه الطلبة والطالبات إلى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة لهم والاجتهاد في دراستهم لتحقيق طموحاتهم، كما توجه بجزيل الشكر لإدارات المدارس الخاصة على جهودها المستمرة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في نجاح الطلبة وتطويرهم.

وقال: إن الهيئة تعمل بشكل تشاركي مع إدارات المدارس لتعزيز بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطور الأكاديمي والمهني للطلاب والمعلمين على حد سواء، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذلته إدارات المدارس لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، كما تطرق إلى الدور المحوري الذي يلعبه أولياء الأمور في دفع عجلة تطوير التعليم.