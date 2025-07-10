«جيل 71».. برنامج صيفي لإعداد جيل يعتز بقيمه وهويته

أطلقت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، البرنامج التربوي الصيفي «جيل 71»، الذي يستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً من مختلف أنحاء الدولة، ويُقام تماشياً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات.

ويُقدَّم البرنامج بالمجان وباللغة العربية، ويُنفذ بشكل منفصل للفتيان والفتيات، مع منح جميع المشاركين شهادة مشاركة ولقب «سفير السنع» تكريماً لاجتيازهم التدريب.

وجاء اختيار اسم «جيل 71» استلهاماً من عام الاتحاد 1971، تأكيداً على أهمية بناء جيل يحمل إرث المؤسسين، ويواصل المسيرة بقيم أصيلة وولاء راسخ لوطنه.

وقالت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة: «يمثل برنامج «جيل 71» ترجمة واقعية لرؤية دولة الإمارات في تمكين الأسرة وتعزيز دورها التربوي، من خلال محتوى تثقيفي وتطبيقي يرسخ القيم الإماراتية لدى الأطفال.

ويُسعدنا أن نقدمه بشكل مجاني وباللغة العربية، دعماً لكافة الأسر وتمكيناً لأبنائنا من المشاركة فيه بسهولة. نؤمن أن بناء المجتمع يبدأ من الطفولة الواعية، وأن الاستثمار في هذا الجيل هو ضمانة حقيقية لمستقبل مزدهر ومستدام».

بدورها، قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: «صُمم «جيل 71» ليكون أكثر من مجرد برنامج صيفي؛ إنه تجربة تعليمية تغرس المهارات، وتحيي القيم، وتعزّز الهوية في أذهان الأطفال».