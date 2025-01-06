مسؤولون: فصل جديد في رحلة ملهمة نحو المستقبل

أكد مسؤولون في دبي أن تصدر مدينة دبي المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024 للمرة الثانية على التوالي يعد نتاجاً طبيعياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي طالما أراد أن تكون دبي دائماً في المقدمة وفي طليعة المدن العالمية الكبرى، وأن هذا الإنجاز «الاستثنائي» يعكس التميز المستمر لريادة الإمارة عالمياً، ويأتي كواحدة من بشارات العام الجديد، لتفتح الإمارة فصلاً جديداً في رحلتها الملهمة نحو المستقبل.

وقالوا: إن دبي ستظل بإذن الله مصدر إلهام للمنطقة والعالم، وستحافظ على ريادتها وموقعها الطليعي في مقدمة المدن العالمية، وستظل عنواناً للقوة والنجاح والتطور المستمر والتنمية المستدامة.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن صدارة دبي في المؤشر المذكور إنجاز استثنائي يعكس التميز المستمر لريادة الإمارة على الخريطة العالمية، وثمرة رؤية استراتيجية دقيقة وعمل مستمر نحو تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القطاعات كافة.

وأضاف: «لقد أثبتت دبي مرة أخرى أن قوتها ليست في مساحتها أو كثافة سكانها، بل في قدرتها الفائقة على الابتكار، وتطوير بيئة ملائمة لرفاهية المواطن والمقيم، وتعزيز مكانتها على خريطة المستقبل».

وقال: «هذا التفوق العالمي يعكس النهج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وضع التنمية والتقدم والرفاه أولوية في التطلعات المستقبلية، الأمر الذي جعل من دبي نموذجاً يحتذى في الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي».

وأكد أن مدينة دبي التي تحتضن مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم أظهرت قدرة استثنائية في التكيف مع التحديات العالمية، لتصبح محط أنظار العالم في قطاعات عدة، مثل الاقتصاد، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وجودة الحياة، وقبل كل تلك القطاعات القطاع الأمني، الذي يشكل جوهر التقدم والنمو لكل القطاعات الأخرى، وهو ما جعل دبي تسجل تقدماً ملحوظاً على مؤشر «قوة المدن»، المختص بتقييم قدرة المدن على تحقيق النمو والازدهار وتحقيق الرفاهية لمواطنيها، كما أكد تعزيز جهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإسهام في تحقيق التطلعات الحكومية والتوجهات الاستراتيجية لبناء مجتمع قوي، مزدهر ومستدام.

ترجمة واقعية

وقال عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن هذا الإنجاز لدبي يعد نتاجاً طبيعياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي طالما أراد أن تكون دبي دائماً في المقدمة وفي طليعة المدن العالمية الكبرى، كما يعد أيضاً ترجمة واقعية للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه الحثيثة لكل ما تخطط له دبي وتنفذه وتحققه».

وأكد الكتبي أن دبي تمثل قلب العالم ونافذته على الإبداع والتقدم، وأن الإنجازات المتلاحقة والمذهلة التي حققتها وتحققها في مختلف المجالات هي ما جعلتها نموذجاً لمدينة المستقبل، وجعلتها أيضاً من المدن الأسرع نمواً والأكثر رفاهية ورخاءً وازدهاراً.

وأضاف أن هيئة الصحة بدبي تتبنى مجموعة من الخطط والبرامج التطويرية المنبثقة عن استراتيجية دبي الطموحة، المتسقة مع أهداف وتطلعات الإمارة نحو الأفضل، وأنه في ضوء ذلك تعمل الهيئة بشكل متواصل ومستمر، من أجل الوصول إلى استدامة الصحة، وتحقيق أعلى درجات الرفاه الصحي لسكان دبي (مواطنين ومقيمين)، وزائريها، وكل من يقصدها من الباحثين عن السعادة وجودة الحياة.

مسيرة طموحة

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «إن ريادة دبي في مؤشر «قوة المدن العالمي 2024» تأتي كواحدة من بشارات العام الجديد، لتفتح الإمارة فصلاً جديداً في رحلتها الملهمة نحو المستقبل».

واعتبر أن هذا الفوز ما هو إلا تجسيد واقعي لمسيرة طموحة لمدينة اختارت لنفسها موقعاً طليعياً ومكانة رفيعة، مستمدة من رؤية قادتها ومن سواعد أبنائها ومن تلاحم ساكنيها وتفاعلهم الإيجابي مع بداية عام 2025، مشيراً إلى أن هذا التقدير يأتي ليضعهم كفريق حكومي أمام مسؤوليات أخرى تتمثل في الانتقال من قمة إلى أخرى كما عبّرت عنها رؤيتنا الوطنية للأعوام المقبلة.

وأضاف: «وكما هي العادة بالنسبة لدبي، فإن كل إنجاز يؤسس لما بعده، لهذا فإننا على موعد مع المزيد بإذن الله، مستندين إلى دعم قيادتنا الرشيدة، وإلى تراكم خبراتنا في كل المجالات، ومنها ميدان التحول الرقمي المدعوم بأحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي يعدّ اليوم عنواناً لقوة المدن والمجتمعات والمؤسسات بهذه الإنجازات»، مؤكداً أن دبي بإذن الله ستظل مصدر إلهام للمنطقة والعالم، وستحافظ على ريادتها وموقعها الطليعي في مقدمة المدن العالمية، وستظل عنواناً للقوة والنجاح والتطور المستمر والتنمية المستدامة.

مكانة عالمية

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام القيادة الرشيدة برؤية استراتيجية طموحة تركز على الابتكار والاستدامة، مهنئاً القيادة الرشيدة على تصدرها هذه المكانة الرائدة عالمياً.

وقال: «نفخر في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بدورنا المحوري في تعزيز السلامة والأمان من خلال تطبيق أحدث التقنيات وتطوير الإجراءات الأمنية المتقدمة»، مؤكداً تعاون فريق العمل المتميز مع الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذا النجاح.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الأمنية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف المطروشي: نؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على مستوى الأمان العالي الذي تتمتع به دبي، والعمل جاهدين لتعزيز بيئة مستدامة وآمنة تلبي طموحات مجتمعنا، معتزين بدورنا في دعم التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية عملياتنا واستجابة أسرع للحوادث الطارئة كما نتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي تعكس روح الابتكار والعمل النوعي في خدمة دبي وصولاً إلى الاستحقاق العالمي دوماً.