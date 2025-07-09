رئيس الدولة: الإمارات تراهن على العلم لصنع المستقبل الأفضل لشعبها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوائل الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 - 2025 على مستوى الدولة، يرافقهم أولياء أمورهم، وعدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية.

محمد بن زايد في حديث مع الأوائل وذويهم بحضور عبدالله بن زايد وسارة الأميري

وهنأ سموه - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - أبناءه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز.. متمنياً لهم التوفيق في مواصلة رحلة النجاح والتميز في مسيرتهم التعليمية.

وقال سموه «أبارك لكم، أبنائي، هذا الإنجاز المشرف الذي يُعد مصدر فخرٍ لكم ولأسركم، ووطنكم الذي يراهن على جهودكم وتميزكم في خدمته ورفعة شأنه».

محمد بن زايد مصافحاًً إحدى المتفوقات بحضور سيف بن زايد وذياب بن محمد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد

وأضاف سموه: «أن تفوقكم هو ثمرة جهودكم الدؤوبة طوال رحلتكم التعليمية.. لقد أثبتم أن الإصرار والاجتهاد يصنعان الفرق، وأن الطموح لا حدود له لمن يؤمن بقدراته.. وهذا النجاح محطة هامة في مسيرتكم الطموحة، تنطلقون منها لبناء مستقبلكم، وتُسهمون في رفعة وطنكم وازدهاره».

رئيس الدولة مصافحاً أحد الأوائل بحضور سيف وحامد بن زايد وذياب بن محمد وسعيد بن محمد

وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتها المستقبلية، وتواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً، من خلال كوادر وطنية متسلحة بالعلم، والقيم، والأخلاق النبيلة.

سموه مصافحاًً إحدى المتفوقات بحضور حامد بن زايد وذياب بن محمد وسعيد بن محمد

وثمن صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الدور الفاعل للأسرة والكادر التربوي من معلمين وإداريين، لما بذلوه من جهود مخلصة وتعاون مثمر في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، أسهمت في دعم تفوق الطلبة وتميزهم الدراسي.

محمد بن زايد مصافحاً إحدى المتفوقات بحضور سيف وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت باستقبال أبنائي وبناتي طلبة الثانوية المتفوقين وأولياء أمورهم الذين كان لهم دور أساسي في تفوقهم، حيث هنأتهم بهذا النجاح وعبرت عن الاعتزاز بهم وبأمثالهم ودعوتهم إلى مواصلة الجهد والمثابرة للحفاظ على التفوق. الإمارات تحتفي بالمتميزين في مجال التعليم لأنها تراهن على العلم لصنع المستقبل الأفضل لشعبها».

سموه خلال الاستقبال بحضور حمدان بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد

من جانبهم أعرب الطلبة وأولياء الأمور عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسموه لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة، وحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز.حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد مصافحاً أحد الأوائل بحضور حامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك

محمد بن زايد للطلبة:

أبارك لكم الإنجاز المشرف الذي يُعد مصدر فخرٍ لكم ولأسركم ووطنكم

الإصرار والاجتهاد يصنعان الفرق.. والطموح لا حدود له لمن يؤمن بقدراته

حريصون على بناء منظومة تعليمية شاملة تُجسد رؤيتنا المستقبلية

سموه مصافحاً أحد الأوائل بحضور حامد بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد

محمد بن زايد خلال الاستقبال بحضور سيف بن زايد وسعيد بن محمد وخليفة بن محمد

سموه خلال اللقاء بحضور حامد بن زايد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد

محمد بن زايد خلال اللقاء بحضور سيف بن زايد وذياب بن محمد ونهيان بن مبارك وسعيد بن محمد وخليفة بن محمد