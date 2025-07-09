«جامعة حمدان الذكية» تستعرض نتائج النصف الأول

عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية لقاءها الاستراتيجي نصف السنوي، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وذلك بهدف استعراض التقدم الاستراتيجي والنتائج المحقَّقة خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار نهجها القائم على التميُّز المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والاستدامة.

وشهد اللقاء عروضاً شاملة لإنجازات القطاعات كافة، قدّم خلالها نواب رئيس الجامعة إضاءاتٍ حول النتائج المالية، وتقدُّم المبادرات التحوليَّة الاستراتيجية.

وجاء اللقاء ضمن نهجٍ جديد لتقييم الأداء، يركّز على التمايز المؤسسي انسجاماً مع الإطار الاستراتيجي الجديد للجامعة 2024 - 2026 ومتابعة التقدم الاستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ استدامة التميز وثقافة الإنجاز والشفافية.

وشكل اللقاء منصةً لتكريم عددٍ من أعضاء فريق العمل تقديراً لجهودهم وعطاءاتهم وإسهاماتهم في المبادرات التحولية التي أحدثت فرقاً في أداء الجامعة خلال النصف الأول من العام.

وشهد الحدث تكريماً خاصاً لميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بمناسبة حصولها على شهادة تنفيذية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، تجسيداً لالتزام الجامعة بتمكين الكوادر النسائية الطموحة والمواءمة بين الممارسات المؤسسية والمعايير العالمية.