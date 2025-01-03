إعلان الفائزين بـ«خليفة التربوية» أبريل المقبل

كشفت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن أن نتائج الدورة الثامنة عشرة 2024-2025 ، سيتم إعلانها في أبريل المقبل، وأشارت إلى أن مرحلة فرز الطلبات بدأت في 1 يناير الجاري وتستمر لغاية 8 فبراير المقبل، على أن تنطلق بعدها، مرحلة تحكيم وتقييم الأعمال المرشحة، وتنتهي عملية التحكيم في 24 مارس المقبل.

وأعلنت الأمانة، أمس، انتهاء قبول طلبات المرشحين للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية للمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية، وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة .

وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، تقدير الأمانة العامة للجائزة للمشاركة الواسعة من قبل المرشحين من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجائزة، وفرق العمل المختصة بذلت جهوداً كبيرة، خلال الدورة الحالية في توسيع قاعدة التعريف بالجائزة والمجالات المطروحة بها في مختلف المحافل العلمية والتربوية.