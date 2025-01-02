مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية يعتمد قائمة الخريجين لعام 2023 و 2024

اعتمد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية قائمة الخريجين للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، وناقش في اجتماعه الثاني للسنة الأكاديمية 2024 - 2025 برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2026، والمشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

رؤية

وأكد معالي مطر الطاير أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتعليم والابتكار، مشيراً إلى حرص مجلس الأمناء على تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً.

وقال معالي الطاير: جامعة حمدان بن محمد الذكية تمثل نموذجاً ريادياً في التعليم الذكي الذي يلبي احتياجات المستقبل، ومجلس الأمناء ملتزم بمواصلة اعتماد مشاريع نوعية وشراكات استراتيجية تعزز جودة التعليم وتسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، قال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: نواصل العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تقديم تعليم ذكي ومرن يلبي احتياجات المستقبل، ويعكس التزامنا بتطوير المناهج والمشاريع التحولية، وإبراز دور الجامعة كركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي.

برامج

واستعرض المجلس قائمة خريجي الجامعة للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، موزعين على عدد من الكليات والبرامج التعليمية، تتضمن خريجين من كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وكلية التعليم الإلكتروني، وخريجين من برنامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

وناقش المجلس مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2026، في محور تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المتغيرات والتوجهات المستقبلية، والمواءمة مع التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة التربية والتعليم، كما ناقش المجلس ثلاثة مشاريع تحولية للجامعة، إضافة إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمليات الأكاديمية بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية.