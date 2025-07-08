إقبال كبير من أولياء الأمور على مقار البرامج الصيفية لصندوق الوطن

شهد اليوم الأول من البرامج الصيفية لصندوق الوطن في نسختها الثالثة إقبالاً فاق التوقعات من جانب الطلبة وأولياء الأمور. وقد انطلقت الفعاليات أول من أمس، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمشاركة فيما يزيد على 50 مدرسة ومركزاً ثقافياً وشبابياً بالدولة.

وشهدت بعض المدارس المشاركة تكدساً أمام مشرفي التسجيل للمراحل السنية الـ 3 المشاركة بالفعاليات، فيما شهدت برامج وأنشطة الأسبوع الأول الذي يحمل عنوان «أنا إماراتي وأفتخر»، انتظاماً كبيراً منذ اللحظات الأولى بالعديد من المدارس.

وجرى الترحيب بأولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور مع أبنائهم في يومهم الأول، والاطمئنان على انتظامهم داخل القاعات المخصصة للبرنامج الذي يستمر على مدى 4 أسابيع.

وسيطرت أنشطة برامج العربية لغة القرآن، والبرامج التوعوية الخاصة بالهوية الوطنية والتراث والقيم الإماراتية الأصيلة على الأنشطة. وشملت فعاليات اليوم الأول أنشطة فنية وترفيهية ورياضية بالمدارس المشاركة، وسط رغبة الطلاب في الالتحاق بأكثر من برنامج، وهو ما وافقت عليه إدارة البرامج الصيفية.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، خلال جولته بالمدارس المشاركة: «إن البرامج الصيفية تركز على تحقيق أهداف واضحة ومحددة من جانب الصندوق، تبدأ بالهوية الوطنية، فشعار الصندوق الدائم هو «هوية وطنية قوية ومستدامة».

إضافة إلى رسالة الصندوق بالوصول باللغة العربية إلى جميع المشاركين، بوصفها لغة خطاب وقراءة وكتابة وإبداع أيضاً، بأسلوب مبتكر ومتميز بعيداً عن فكرة التلقين والحفظ.

من جانبها، قالت آمنة أحمد بمدرسة البطين الخاصة: «إن الإقبال الكبير على الأنشطة منذ اليوم الأول جعلنا أكثر حرصاً على تلبية رغبات الجميع، خصوصاً أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور الذين لم يسجلوا أبناءهم مسبقاً، حضروا بحثاً عن فرصة لأبنائهم، ما دفعنا للقبول بأعداد أكبر».

مؤكدة أن النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة من البرامج الصيفية لصندوق الوطن كانت خير دافع لأولياء الأمور لإشراك أبنائهم بهذه النسخة الجديدة.