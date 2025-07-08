ورش للطلبة ضمن دورة «المُتحري الواعد»

انطلقت أمس، دورة «المُتحري الواعد» التي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة بمركز حماية الدولي بشرطة دبي، لمدة 4 أيام.

وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

وافتتح الدورة العقيد الدكتور فهد الزرعوني، مدير مركز التدريب الجنائي الدولي بالوكالة، بحضور الرائد محمد الظنحاني، رئيس قسم تنفيذ التدريب، وذلك في قاعة التدريب الجنائي الدولي.

وأكد العقيد فهد الزرعوني، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقاتهم والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة.

وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها والتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح العقيد الزرعوني أن برنامج دورة «المتحري الواعد» يتضمن ورش عمل ومحاضرات أمنية وتوعوية وتثقيفية، وأنشطة يشرف عليها مُختصون، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية مهنية وترفيهية، مبيناً أن الدورة تستهدف الفئة العمرية من 11 إلى 14 سنة.