جامعة دبي تتسلم شهادة الجودة المالية العالمية

تسلم الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، شهادة الجودة المالية العالمية MSI 20000 والتي حصلت عليها الجامعة للعام الخامس على التوالي، باعتبارها المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، وذلك في حفل أقيم بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية في دبي.

وقال الدكتور البستكي، إنه من خلال تأكيد امتثالها لمتطلبات الجودة المالية الشاملة، تعزز جامعة دبي التزامها بالتميز المالي وممارساتها الصارمة في الحوكمة وإدارة المخاطر، كما أن تجديد الشهادة للعام الخامس على التوالي لا يعكس فقط الجهود المستمرة للجامعة لتحسين وضعها المالي، بل يبرز أيضاً أداءها المتميز، مما يضمن الاستدامة طويلة الأمد والتنافسية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب رئيس ومؤسس «طلال أبوغزالة العالمية»، الدكتور طلال أبوغزالة، عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة بحفاظها والتزامها بمعايير شهادة MSI 20000 مما مكن الجامعة من تجديد الشهادة، مبيناً أن الجامعة أثبتت مدى التزام المؤسسات العربية بأفضل الممارسات العالمية، وحرصها على جودة الأداء المالي والحوكمة المالية والإفصاح والشفافية، وقام بتسليم الشهادة نبال غزالة، المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزالة.