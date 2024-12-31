204 طلاب في أنشطة نادي الإمارات العلمي

شارك 204 طلاب وطالبات في مجموعة مشاريع وابتكارات في أنشطة الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمي من 15 إلى 29 ديسمبر 2024، التي امتدت على مدار أسبوع مخصص للطلاب وأسبوع آخر للطالبات، وسط أجواء مفعمة بالحماس والإلهام.

شهدت الدورة برنامجاً تدريبياً مكثفاً شمل 20 ورشة عمل مبتكرة تم تخصيص 10 ورش للطلاب و10 ورش للطالبات و100 محاضرة تعليمية تغطي مجالات متعددة من مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات الإبداعية، ومن أبرزها الأمن السيبراني – الكيمياء العامة – الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات - الكهرباء والإلكترونيات – الطباعة ثلاثية الأبعاد – الروبوت - العالم الصغير - النجارة والفن التشكيلي.

واختتم النادي أمس فعاليات الدورة الشتوية لعام 2024 بحفل ومعرض علمي بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة ود. عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي ود. صلاح القاسم المدير الإداري والمهندسة مريم بن ثاني عضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي وحشد من أولياء الأمور والمهتمين.

وذكر بلال البدور أن هذه الدورة من النشاط الشتوي لنادي الإمارات العلمي تميزت بالحماس من مختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً، وما لفته وجود بعض أولياء الأمور الذين كانوا في يوم من أيام من منتسبي النادي يصطحبون اليوم أولادهم للمشاركة والتفاعل مع الأنشطة وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز.

وأكد أن هذه الثمرة من النجاح نتاج جهد وعمل إداري وفني وعملي أتت نتائجه بشكل مشرف، وقد أتاح النادي للذكور والإناث تعلم مختلف المهارات في الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.