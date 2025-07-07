استعراض دور المنظومة التعليمية في تعزيز التواصل المجتمعي

نظَّمت كلية الإمارات للتطوير التربوي، اللقاء السنوي لشبكة مجتمعات التعلُّم الابتكارية لعام 2025، تحت شعار «شبكة مجتمعات لأجل التعلُّم: الإلهام والابتكار والتأثير»، في مركز نبض الفلاح المجتمعي في أبوظبي.

ويُسهم اللقاء في تحقيق أهداف عام المجتمع في الدولة، وتفعيل دور المنظومة التعليمية في تعزيز التواصل المجتمعي، ودعم التحوُّل التعليمي الشامل المستند إلى الابتكار والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والتعاون الاستراتيجي بين كافة أعضاء الشبكة في الدولة.

وجمع اللقاء السنوي للشبكة أكثر من 150 قائداً تربوياً ومعلماً وممثلاً عن الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية، وتضمَّن برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية، التي ركَّزت على محاور الاستقصاء التعاوني والممارسة التأملية، وتطوير المهارات القيادية والتربوية للمعلمين، وتنفيذ البحوث التطبيقية، والتعليم المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والدمج والشمولية في التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوسيع نطاقه في مدارس الدولة.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «يشكِّل لقاء شبكة مجتمعات التعلُّم الابتكارية، جزءاً من جهودنا الاستراتيجية المتواصلة لدفع الإمكانات التعليمية الكاملة في المجتمع، وتحسين وتطوير المنظومة التعليمية المدعومة بالابتكار، والممارسات التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحها لمستقبل واعد، أساسه الابتكار لقطاع التعليم.

ويجسِّد اللقاء إيماننا بأهمية التعاون والتناغم والتواصل على المستوى الوطني، في بناء شبكة تربوية مرنة، جاهزة لمستقبل التعليم في دولة الإمارات».

وقال البروفيسور ديفيد بيدر نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي للشؤون الأكاديمية: «إنَّ الابتكار في التعليم، يكون له الأثر الاجتماعي والعلمي الأكبر، عندما تجتمع القيادة مع التعاون وبحوث التربويين والمعلمين، فمن خلال توفير منصة مثل شبكة مجتمعات التعلُّم الابتكارية، نعزِّز التعاون والابتكار التعليمي، عبر شبكة واسعة من التربويين والمعلمين في المدارس، ونمكِّنهم من تطوير بيئات التعلُّم الشاملة والدامجة للمستقبل، التي تُلهم الطلبة، وتدعمهم للوصول إلى أهدافهم في التميُّز التعلُّمي، وتفعيل دورهم المؤثِّر في المجتمع».

وشهد اللقاء كلمة ألقاها سليمان الكعبي مساعد وكيل وزارة قطاع التطوير المهني في وزارة التربية والتعليم، وفقرة رئيسة قدَّمها رئيس لجنة شبكة مجتمعات التعليم الابتكارية، وتناول خلالها أبرز التطورات والنتائج من العام الماضي.

ومن أهمِّ الابتكارات التربوية التي سُلِّطَ عليها الضوء خلال لقاء الشبكة في عام 2025، توسيع دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلُّم، ليشمل تطبيقات وأدوات جديدة، تدعم التعليم المخصَّص والشخصي والجاهز للمستقبل، والتعليم الدامج، الذي يعزِّز الدمج والتعليم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم.