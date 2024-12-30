شرطة دبي تعزز وعي الطلبة ببرنامج «قادة أمن المستقبل»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «أمن المدارس»، وبالتعاون مع مركز حماية الدولي، برنامج «قادة أمن المستقبل»، ضمن أنشطة الدورات الشتوية، التي تنظمها شرطة دبي سنوياً، والهادفة إلى تنمية وعي الطلاب الأمني، وتعزيز ثقافتهم في مجال الأمن والسلامة.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس المبادرة، إن البرنامج ضم 250 طالباً، ويركز على 3 محاور أساسية، الأول يهدف إلى تأهيل الجيل القادم، عبر تعزيز وعيه الأمني بالتحديات الحالية، والثاني يهدف إلى إعداده لتحديات المستقبل وأهمية التعلم المستمر، والثالث يحوي بناء وغرس الصفات القيادية فيهم، عبر برامج تعليمية وزيارات ميدانية للإدارات المختلفة، لتعريفهم بدور شرطة دبي، وتثقيفهم في المجالات الأمنية.