تعاون أكاديمي بين جامعة دبي وجامعات صينية

بحث الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مجالات التعاون الأكاديمي مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة شملت الجامعة الصينية الشعبية وجامعة ننغيشيا ومعهد بكين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للعلوم وللتكنولوجيا بما يدعم البحث العلمي وينمي مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

تم خلال الزيارة التي تمت مؤخراً إلى هذه الجامعات الاطلاع على مجالات الأبحاث العلمية فيها والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومختبراتها المتقدمة وإمكانياتها وسبل التعاون في الأبحاث المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، والروبوتات والمجاهر الإلكترونية متناهية الصغر وسبل تنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي مع جامعة ننغيشيا إضافة للتعاون الحالي بين الجامعتين من خلال معهد كونفوشيوس في مجالات التدريس وتبادل الطلبة، كما تم بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا والتي نصت على التعاون وإجراء وتبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة.

كما تم زيارة المقر الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس العالمية لتعليم اللغة والثقافة الصينية العريقة لغير الناطقين بها والتي يصل عدد مراكزها إلى 1225 مركزاً حول العالم لتثمين جهود المعهد وتوطيد العلاقات بين الجامعة والمعهد باعتبار الجامعة تضم بين جنباتها مركزاً متميزاً لمعهد كونفوشيوس يعتبر من أفضل مراكز المعهد في المنطقة العربية وأيضاً عالمياً ويستقطب أكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً من المواطنين والمقيمين، ويسهم في تدريب الطلبة من خلال مستويات دراسية متعددة على النطق السليم للغة الصينية وطرق الكتابة فضلاً عن تنمية مهارات أخرى.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة والابتكار والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة في التخصصات المختلفة، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة لمدة فصل أو عام أكاديمي كامل.

وقدم شرحاً عاماً عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومراكزها ومختبراتها البحثية ومجالات البحوث التي تقوم بإجرائها، كما قدم نبذة تعريفية عن مبناها الذكي.