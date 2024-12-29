الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج طلبة الفوج الثامن

سلّم جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية شهادات التخرج للفوج الثامن من طلبة الجامعة الذين يمثلون كلياتها الخمس، وهي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.

وجرى الاحتفال بتخريج طلبة الجامعة للعام الأكاديمي 2024 - 2025 على مسرح الجامعة القاسمية بالشارقة بحضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب ومساعد مدير الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

وقال الطريفي في كلمة له في الحفل: إن الجامعة تسير بخطى متسارعة وواثقة نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها لتتبوأ مكانة متميزة ومرموقة مع نظيراتها من الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية ولتصبح منارة علم ومعرفة يصل صداها ونورها إلى كافة أنحاء المعمورة، كما توفر الجامعة بيئة تعليم مثالية .

وأشار الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة إلى أن الجامعة في عامها العاشر، رسخت مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مقدمةً برامج تعليمية متميزة تخدم المجتمعين المحلي والدولي، حتى وصل عدد جنسيات الطلبة الملتحقين بها إلى 128 جنسية توفر لهم أرض الشارقة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق، تسترشد من القيم الإسلامية الوسطية أسس تعاليمها.