ورشة عمل لتعزيز الوعي بعلوم الفلك والفضاء

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة ورشة علمية متخصصة بعنوان «اكتشاف الكواكب النجمية»، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى نشر المعرفة الفلكية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأحدث مجالات علوم الفضاء.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالعوالم الخارجية، التي تعرف بالكواكب النجمية، مع تسليط الضوء على أنواعها وخصائصها، والأساليب العلمية، التي يستخدمها العلماء لاكتشافها ودراستها.

وتضمنت الورشة مزيجاً من الجانبين النظري والتطبيقي، حيث أسهم في تعزيز معارف المشاركين حول تنوع الكواكب في الكون، وتزويدهم بفهم أعمق للمفاهيم الفيزيائية المتعلقة بوسائل استكشافها، ضمن تجربة علمية ثرية، تعزز شغفهم بعلم الفلك وعلوم الفضاء الحديثة.

واستُهل البرنامج في يومه الأول بمحاضرة علمية، تناولت الكواكب النجمية وطرق اكتشافها ودراستها، تلاها نشاط بحثي تفاعلي، قام خلاله المشاركون بدراسة كواكب مختارة من قاعدة بيانات الكواكب الخارجية المكتشفة، وتحليل خصائصها وتقديم عروض بحثية عنها، أما اليوم الثاني فشهد تنفيذ تجارب تطبيقية مباشرة باستخدام أجهزة علمية متخصصة لفهم تقنية «العبور»، التي تعتمد على رصد انخفاض ضوء النجم نتيجة مرور الكوكب أمامه، ما أتاح للمشاركين فرصة ربط المفاهيم النظرية بالتجربة العملية في بيئة تعليمية واقعية.