تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم والمدرسة الرقمية

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون مع المدرسة الرقمية، لتوفير منهجية تعليمية مرنة عبر الوسائط الرقمية، وتعزيز فرص التعليم.

وقّع الاتفاقية الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع الشؤون الأكاديمية، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقالت الدكتورة نجلاء النقبي، إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات التعليم الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة، وتتيح للجامعة دعم برامجها التعليمية بأحدث التقنيات العالمية، مما يُنمّي المهارات الطلابية اللازمة للتكيف مع التطور الرقمي السريع.

وقال الدكتور وليد آل علي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعكس الالتزام المشترك بنشر الثقافة الرقمية، وهو ما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة التعليمية.