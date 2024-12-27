Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم والمدرسة الرقمية

undefined's profile picture

وام

أبوظبي
لقطة تذكارية عقب توقيع الاتفاقية
وام
لقطة تذكارية عقب توقيع الاتفاقية

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون مع المدرسة الرقمية، لتوفير منهجية تعليمية مرنة عبر الوسائط الرقمية، وتعزيز فرص التعليم.

وقّع الاتفاقية الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع الشؤون الأكاديمية، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقالت الدكتورة نجلاء النقبي، إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات التعليم الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة، وتتيح للجامعة دعم برامجها التعليمية بأحدث التقنيات العالمية، مما يُنمّي المهارات الطلابية اللازمة للتكيف مع التطور الرقمي السريع.

وقال الدكتور وليد آل علي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعكس الالتزام المشترك بنشر الثقافة الرقمية، وهو ما يجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة التعليمية.