«أطفال الشارقة» تختتم معسكر «أحلى شتاء»

اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين معسكر «أحلى شتاء»، والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 14 وحتى 26 ديسمبر الجاري في 12 مركزاً من مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة بمشاركة ما يقارب من (1400) طفل وطفلة مستهدفة الفئة العمرية من 6-12 سنة.

تضمنت فعاليات المعسكر نحو (40) برنامجاً وورشة عمل متخصصة تم تنفيذها بإشراف خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من أبرزها:

ورشة «صندوق العلوم» والتي تعرف فيها الأطفال على عدة مشاريع تستهدف موضوع الاستدامة وكيفية إنشاء نظام الري الذكي والمزرعة والطاحونة الذكية، بالإضافة إلى ورش علمية متخصصة في التجارب العلمية والروبوتات المتحركة.

في حين اكتسب الأطفال المشاركون العديد من المهارات المسرحية من خلال الورش المتنوعة كورشة «خيال الظل» التي تهدف إلى تنمية الخيال لدى الأطفال وصناعة شخصيات مختلفة والقيام بأدائها مسرحياً، كما تعرفوا كذلك على كيفية استخدام الدمى المتحركة في العروض المسرحية وفي مسرح خيال الظل.

وبهدف تنمية مهارات المنتسبين الإبداعية وتوعيتهم بأهمية القراءة وحب المعرفة، استمتع الأطفال في ورشة غابة الحكايات بتجربة اكتشاف جمال وتنوع عالم الحيوان من خلال قراءة قصص ملهمة عن الحيوانات وتمثيل أدوارها وصنع مجسماتها.

كما قام الأطفال باكتشاف مجموعة متنوعة من القصص من خلال خوض تحديات تجمع بين المتعة والتعلم الفعال وذلك في ورشة بنغو القصص .

كما شارك الأطفال في العديد من الورش الفنية الإبداعية من أبرزها: طباعاتي الفريدة وصنع طباعات بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى استمتاعهم بورش فنية أخرى مثل أنا وصدفاتي والخزف وخيوط ملونة.