4 براءات اختراع لباحث من جامعة الإمارات

حقق الدكتور زيشان أختر من قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران بكلية الهندسة، في جامعة الإمارات إنجازاً علمياً بارزاً بحصوله على أربع براءات اختراع جديدة، في مجال تكنولوجيا طاقة الرياح، والصوتيات الهوائية، والطائرات بدون طيار «درونز»، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة والحلول الحضرية، والتي تهدف إلى معالجة التحديات العالمية الملحة، مثل توفير طاقة نظيفة بكفاءة وفاعلية.

وتحمل براءات الاختراع للعام 2024 إمكانات تحويلية لحلول الطاقة المتجددة والحد من الضوضاء الحضرية، متمثلة في: «براءة اختراع شفرة المروحة ذات الطرف المتغير ذاتية التكيف لتوربينات الرياح»، مما يعزز التقاط الطاقة وتحسين التعامل مع الجهد عبر سرعات الرياح المتغيرة، كما يسمح هذا التصميم بالتعديل التلقائي وفق متغيرات سرعة واتجاه الرياح، مما يعزز الأداء المحسن بدون أنظمة تحكم معقدة.

وأوضح الدكتور أختر أن البراءات هي ثمرة جهود فريق عمل متميز، وأتطلع إلى أن تسهم هذه الابتكارات في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، حيث يشرفني أن أسهم في تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مع الفرق البحثية المتخصصة في دولة الإمارات.