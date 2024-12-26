4000 طالب في برنامج أجيال «إسلامية دبي»

شارك 4000 طالب وطالبة من 12 مدرسة خاصة في برنامج «أجيال» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 ـ 2025، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث تم تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية، التي تُبرز أهمية القيم الإنسانية في مواجهة التحديات الاجتماعية.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي 33، حيث يهدف إلى ترسيخ وبناء وعي متكامل لدى الفئات المستهدفة من أولياء الأمور والهيئة التدريسية والطلاب والطالبات بأهمية القيم الإيجابية في حياتهم اليومية.

وأشاد إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني، بالمخرجات الإيجابية للبرنامج، موضحاً أن «أجيال» يُعد نموذجاً متميزاً في تعليم وتربية الطلبة وفقاً لقيم ترتكز على التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج، تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، يعكس الشراكة الفعالة بين الدائرة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي أثمرت عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء أجيال واعية ومدركة لدورها في المجتمع.

وأشار إلى أن الدائرة ستواصل تطوير البرنامج في مراحله المقبلة، مع الحفاظ على أهدافه الرامية إلى غرس القيم الإنسانية والتربوية في نفوس الطلبة.