طالبات من جامعة الإمارات يستعرضن ابتكارات تعليمية في هونغ كونغ

اختتمت طالبات كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتهن في برنامج التطوير الأكاديمي الصيفي، الذي نظمته جامعة التربية في هونغ كونغ خلال الفترة من 16 إلى 29 يونيو الماضي، وذلك بحضور الشيخ سعود بن علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.

وقدمت الطالبات عروضاً بحثية جماعية عكست مدى استفادتهن من التجربة الأكاديمية، وأظهرن تطور مهاراتهن في التفكير النقدي، والتصميم التعليمي المبتكر، وقد خضعت هذه العروض لتقييم دقيق من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ للتربية، ونالت إشادة واسعة من الأكاديميين والحضور لما تميزت به من جودة علمية، ورؤية تطبيقية مبتكرة.

واستهدف البرنامج تطوير مهارات الطالبات، عبر سلسلة من الورش والمحاضرات التفاعلية حول مناهج البحث التربوي في مجالات البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة مثل الميتافيرس والطباعة ثلاثية الأبعاد، ضمن بيئة تعليمية حديثة تعزز الابتكار والتعاون متعدد الثقافات.

وقال الأستاذ الدكتور علي إبراهيم، عميد كلية التربية بالإنابة:

«نحن فخورون بالمستوى الأكاديمي والمهني الذي قدمته طالباتنا خلال البرنامج، حيث تعكس هذه المشاركة المتميزة التزام جامعة الإمارات بتوفير تجارب تعليمية عالمية تواكب أحدث التوجهات في التعليم والبحث العلمي، وتؤهل الطلبة ليكونوا رواداً في مجالاتهم، مساهمين في بناء اقتصاد معرفي مستدام».