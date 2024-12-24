جامعة أبوظبي وبنك الصين يمكّنان قادة المستقبل في التمويل والتسويق

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، لدعم مهارات الطلاب في مجال التمويل والتسويق إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وقّع المذكرة كل من البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، ووي تشي يو، نائب رئيس البنك، فرع دبي، بحضور عدد من ممثلي المؤسستين، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2024».

وبموجب الشراكة، سيزود الطرفان الطلاب بخبرات عملية من خلال التدريب الداخلي والبحوث المشتركة وبرامج التدريب العملي. وسيستضيفان ندوات ومؤتمرات لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المعرفة من خلال برامج أكاديمية ومهنية مشتركة. ويهدف التعاون إلى إنشاء منصات لتعزيز الابتكار وتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد عالمي مترابط.

وقال البروفيسور غسان عواد: «يسهم هذا التعاون المهم في تعزيز رسالتنا المتمثلة في دفع التميز الأكاديمي وقيادة الابتكار على مستوى العالم، ساعين من خلاله إلى تمكين طلبتنا من التنقل والتفوق ضمن قوى العمل سريعة التطور على المستوى العالمي، ونواصل في جامعة أبوظبي، من خلال مثل هذا المبادرات، المساهمة في دعم تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد قادة المستقبل لإلهام وقيادة التغيير الإيجابي».

ويلعب بنك الصين دوراً حيوياً في تعزيز التجارة العابرة للحدود والاستثمار ومبادرات النمو المستدام في جميع أنحاء العالم.