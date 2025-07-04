تفاهم بين المجلس القضائي بدبيوجامعة الشارقة لتعزيز التعاون

وقع المجلس القضائي بدبي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقع المذكرة كل من الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة في المجالات القانونية والقضائية، وتوفير فرص التدريب العملي لطلبة كلية القانون بجامعة الشارقة في الجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، بالإضافة إلى استقطاب وتعيين الخريجين المتميزين للعمل في هذه الجهات.

بدأ اللقاء بكلمة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، رحب خلالها بهذا التعاون، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، تسعى دائماً إلى تعزيز دورها المجتمعي، والعمل على بناء علاقات تعاون مستدامة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع، ويوفر لطلبتها فرصاً تدريبية ومهنية مميزة تسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أن هذه المذكرة تعكس التزام المجلس القضائي بدبي بدعم وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالين القانوني والقضائي.

مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، مثل جامعة الشارقة، في إعداد جيل من القانونيين المؤهلين علمياً وعملياً، مؤكداً حرص المجلس القضائي على توسيع نطاق التعاون مع الجامعة، باعتبارها إحدى أهم مؤسسات التعليم العالي في الدولة.