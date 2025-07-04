«الموارد البشرية» و«الشارقة للتعليم الخاص» تناقشان برنامج «معلم وأفتخر»

عقدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في مقر الدائرة، لمناقشة برنامج «معلم وأفتخر»، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لدعم المبادرات التعليمية النوعية.

ترأس الاجتماع عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجوانب التنظيمية للبرنامج، ومناقشة عدد من المحاور ذات الصلة، إلى جانب بحث الملاحظات والاقتراحات التي تسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون المؤسسي في دعم المبادرات النوعية، وتعزيز مكانة المعلم وتحفيز عطائه، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

ويأتي برنامج «معلم وأفتخر» ضمن المبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر التعليمية، وترسيخ دور المعلم في بناء أجيال المستقبل، بما يعزز من مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة.