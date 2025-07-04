تجارب تعليمية مبتكرة ضمن برنامج الأنشطة للعطل المدرسية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأحدث من برنامج الأنشطة للعُطل المدرسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوفير تجارب غنية وممتعة تُسهم في تنمية معارف ومهارات الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية.

و تُقدِّم هذه البرامج تجارب تعليمية مبتكرة، وأخرى مخصصة لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، وهي تعتمد على التفاعل والتطبيق العملي خارج البيئة الصفية التقليدية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء والجهات الرائدة، وبالاستناد إلى ملاحظات وآراء أولياء الأمور في النسخ السابقة من البرنامج.

وبدءاً من الفنون والطهي إلى مهارات القراءة والكتابة وتعزيز الثقافة، يمكن لأولياء الأمور اختيار البرامج التي تناسب اهتمامات أطفالهم، بما في ذلك برنامج «فنون الطبخ» الذي يقدمه المركز الدولي لفنون الطبخ، وبرنامج «الفنون المتنقل» من برايني آند برايت بالتعاون مع استوديو كيناز، إلى جانب برنامج «الصحافة التحولية» من ستورم، وبرنامج «أبطال اللغة العربية» الذي تنظمه مؤسسة المباركة.

كما يتيح البرنامج لطلبة المرحلة الثانوية فرصة الالتحاق ببرامج تدريبية متقدّمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتي تُقدَّم بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة، بما في ذلك برنامج «ابنِ المستقبل»من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبرنامج «اكتشف» من جامعة خليفة، وبرنامج «مستكشفو تقنيات المستقبل – مخيم الذكاء الاصطناعي والبرمجة» من جامعة أبوظبي، إلى جانب برنامج تدريبي في مجال «الطاقة والذكاء الاصطناعي» من المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي.