تعاون جامعتي «محمد بن زايد للعلوم» و«نهضة العلماء» الإندونيسية

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الملتقى العلمي لتطوير البرامج بالتعاون مع جامعة «نهضة العلماء» الإندونيسية، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

ويأتي تنظيم الملتقى في خطوة نحو تدشين كلية محمد بن زايد لدراسات المستقبل في مدينة يوجياكرتا الإندونيسية «MBZ CFS»، التي تعد ثمرة شراكة استراتيجية راسخة بين حكومتي البلدين، وقد تم اختيار مدينة يوجياكرتا موقعاً مثالياً لمقر الكلية.

وأسفر الملتقى، الذي استمر يومين، عن نتائج مثمرة تمثلت في تعزيز التنسيق بين اللجان العلمية المشتركة في تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ومناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بتشغيل الكلية بين الهيئات الأكاديمية والإدارية.

ويخطط أن تصبح كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية منصة أكاديمية تجمع بين القيم الإسلامية الأصيلة والدراسات المتقدمة، مع انطلاق أول دفعة أكاديمية لها في 2026.