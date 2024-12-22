جامعة دبي و"ميا دوت كوم" تطلقان منصة لتقنية 5G لتسريع الثورة الصناعية الرابعة

أطلقت جامعة دبي وشركة "ميا دوت كوم" الإماراتية، مركز الصناعة 4.0 والاتصال المستقبلي، الذي يمثل أول منصة تجريبية لتقنية 5G لدعم الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تهدف إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز التحولات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات.

تم إطلاق هذه المبادرة من خلال مذكرة تفاهم بين جامعة دبي و شركة "ميا دوت كوم" وقعها الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور عبد الهادي أبو المال، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مركز الصناعة 4.0 والاتصال المستقبلي.

وتوفر المنصة شبكة تجريبية خاصة بتقنية 5G لاختبار واعتماد الحلول والتطبيقات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة، مما يتيح للقطاعات الاستفادة من التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة الطرفية، وغيرها.

وأكد الدكتور عيسى البستكي على دور الجامعة المحوري في هذه المبادرة، مؤكدا الالتزام باستخدام مختبراتها المتقدمة ومرافقها وقدراتها البحثية لتلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة المتزايدة، منوها بأن هذ الشراكة تتيح إنشاء بيئة فريدة للتميز الأكاديمي والبحثي في الإمارات مرتبطة مباشرة بمتطلبات القطاع، من خلال توفير تجارب عملية للطلاب والباحثين، لافتا إلى هذه مكانة الإمارات كقائد عالمي في المشهد التكنولوجي.

وشدد الدكتور عبد الهادي أبو المال الرئيس التنفيذي لشركة "ميا دوت كوم" على الأهمية الإستراتيجية للمركز، مشيرا إلى أن إطلاق أول منصة تجريبية بتقنية 5G لدعم الثورة الصناعية الرابعة والمركز الابتكاري المدفوع بالذكاء الاصطناعي خطوة إستراتيجية للإمارات والمنطقة.

حضر حفل الإطلاق، ممثلون عن الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات، ومشغلي الاتصالات، ومزودي التكنولوجيا، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وشهد الحفل عروضا توضيحية لحالات استخدام متعددة باستخدام الشبكة التجريبية الخاصة بتقنية "فايف جي" داخل حرم الجامعة، تضمنت حلولاً مبتكرة لخدمة قطاعات متعددة، منها المدن الآمنة والذكية، وأتمتة الموانئ، وخوذات رقمية لتعزيز سلامة العمال، ومنصات تعليم ذكية، وتطبيقات تحولية أخرى؛ وأظهرت العروض قدرة المنصة التجريبية على تعزيز الابتكار واعتماد الحلول قبل النشر، مما يلبي الاحتياجات الفريدة للقطاعات في الإمارات والمنطقة بشكل أوسع.