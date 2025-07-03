«جامعة حمدان الذكية» تطلق كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر، بعد حصولها على الموافقة الرسمية من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجامعة بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي أخضر.

وتضم الكلية في مرحلتها الأولى برنامج بكالوريوس العلوم في الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وبرنامج ماجستير في الإدارة البيئية والاستدامة، وهما برنامجان صُمِّما وفق أحدث المعايير الدولية لتأهيل الدارسين بالمعرفة التطبيقية والمهارات التخصصية المطلوبة في السياسات البيئية، وإدارة الموارد، والتقنيات الخضراء، مع الاستفادة من منظومة التعليم الذكي التي تتميز بها الجامعة.

وقال البروفيسور أحمد عنكيط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالوكالة: يمثل إطلاق كلية الاستدامة والاقتصاد الأخضر امتداداً للرؤية الاستشرافية لجامعة حمدان بن محمد الذكية في تطوير تعليم نوعي ومتخصص يستجيب للتحديات الوطنية والعالمية، ويمكّن الكفاءات الوطنية من قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

مشيراً إلى أن الكلية الجديدة تجسد التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية متخصصة تستجيب لمتغيرات السوق، وتعزز جاهزية رأس المال البشري في مجالات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال بناء منظومة أكاديمية مرنة تُسهم في إحداث أثر إيجابي في القطاعات البيئية والمجتمعية ذات الأولوية.