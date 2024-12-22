جامعة الشارقة تعزز شراكاتها الأكاديمية مع جامعات البحرين

زار وفد من جامعة الشارقة مملكة البحرين، وقام بجولة شملت عدداً من الجامعات الرائدة، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والعلمي والتقني.

وضم الوفد كلاً من الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة أمل آل علي، مدير مكتب رابطة الخريجين، والدكتورة شريفة المرزوقي، مدير المركز الإعلامي، حيث زاروا جامعتي البحرين، والخليج العربي.

واستهلت الزيارة بجلسة مثمرة في جامعة البحرين، حيث استقبل الوفد الأستاذ الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة عبدالله الجودر، نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية، والدكتور محمد صالح الأنصاري، نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين، والدكتور محمد رضا قادر، نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا.

وتناول اللقاء بحث التعاون في عدة مجالات مهمة، ومنها إطلاق برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والإدارة، تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يتيح الفرصة للطلبة والباحثين، للاستفادة من بيئات تعليمية متنوعة، والتعاون في البحوث التطبيقية، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، حيث تعد جامعة البحرين من المؤسسات الأكاديمية المرموقة في المنطقة، وتقدم برامج تعليمية مبتكرة في مختلف المجالات البحثية والعلمية.

كما زار الوفد أيضاً جامعة الخليج العربي، حيث استقبلهم الدكتور وهيب الناصر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور غازي العتيبي، مدير مركز الجودة والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشتركة، وبصفة خاصة في التقنيات الصحية المبتكرة، والتعليم الطبي باستخدام المحاكاة، إلى جانب التعاون في أبحاث المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات التي تعد جامعة الخليج العربي رائدة فيها.

كما تم بحث إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، تعزز من الابتكار وتعالج تحديات إقليمية في مجالات الصحة العامة والبيئة، حيث تعد جامعة الخليج العربي مركزاً أكاديمياً متميزاً، وإحدى الجامعات الرائدة في منطقة الخليج.

وقام الوفد بجولة في الجامعة شملت مركز الموارد التعليمية للتشريح وعلم الأمراض، ومركز المحاكاة والمهارات الطبية، والمكتبة ومركز مصادر التعلم، مما يبرز الإمكانات الحديثة للجامعة في دعم العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاءات أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج حرص جامعة الشارقة على بناء شراكات استراتيجية قوية مع الجامعات الإقليمية، بما يدعم رؤيتها في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، كما تعكس التزامها بالعمل على مشاريع دولية مشتركة وبناء جسور معرفية، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية فيما يتعلق ببناء قاعدة كبيرة من علاقات التعاون الوثيقة مع الكثير من الجامعات العالمية.