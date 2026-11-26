



أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن تجربة الإمارة في رعاية الأطفال تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى، وجعل الاهتمام بالطفل وأسرته أساساً للتنمية واستدامتها، من خلال منظومة تتكامل فيها جهود المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية مع دور الأسرة والمجتمع، لصون حقوق الطفل وكرامته، وتوفير بيئة آمنة تحتضن قدراته وتمنحه فرص النمو والتعلم. جاء ذلك خلال حفل إطلاق التقرير العالمي للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 2026 الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ونظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، حيث تم استعراض تجربة الشارقة بوصفها دراسة الحالة العربية الوحيدة المدرجة فيه، تقديراً لدورها الريادي في خلق بيئة داعمة للطفل والأسرة. كما أعلنت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي خلال كلمتها قبول إمارة الشارقة مقترح منظمة اليونسكو لإنشاء «جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، تقديراً للمكانة الدولية التي يحظى بها صاحب السمو حاكم الشارقة وإسهاماته النوعية في دعم التعليم والطفولة المبكرة.

احتفاء

وتحتفي الجائزة – المبادرة الأولى من نوعها عالمياً – كل عامين بالأفراد والمؤسسات والمبادرات التي قدمت إسهامات مؤثرة في تطوير التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز فرص الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تبادل المعرفة والابتكار والارتقاء بالممارسات على المستوى العالمي.

واستهلت سمو الشيخة جواهر كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى منظمة اليونسكو على جهودها في وضع قضايا الطفولة المبكرة في صدارة الأولويات التنموية العالمية، حيث قالت: «لقد آمن صاحب السمو حاكم الشارقة منذ عقود، بأن بناء الإنسان لا يبدأ عندما يدخل المدرسة، ولا عندما يبلغ مرحلة الإنتاج والعطاء، بل يبدأ منذ سنواته الأولى حين تتشكل شخصيته، وتتكون قدراته، وتتأسس علاقته بذاته وأسرته ومجتمعه. ومن هذا الإيمان انطلقت رؤية الشارقة التنموية، التي تقيس تقدم المجتمعات بما تبنيه في الإنسان من معرفة وقيم، وما توفره له ولأسرته من مقومات الحياة الكريمة، قبل ما تشيده من بنيان وعمران».

رؤية

وأضافت سموها: «لقد انعكست هذه الرؤية في بناء منظومة متكاملة تضع الطفل في مركز اهتمامها، والأسرة في قلب مسؤوليتها، وتؤمن بأن جودة ما نقدمه للطفل لا تنفصل عن جودة البيئة التي ينشأ فيها. ففي الشارقة، نعمل على أن يحصل الطفل على رعاية وتعليم متكاملين منذ أشهر حياته الأولى، وأن تستمر رحلته التعليمية والنمائية دون انقطاع، وأن يجد في المؤسسات التعليمية بيئة آمنة ومحفزة تحترم احتياجاته، وتدعم نموه الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي».

وأكدت سموها اعتزاز إمارة الشارقة بشراكتها الاستراتيجية المستمرة مع منظمة اليونسكو التي بدأت باستضافة الإمارة «المؤتمر الإقليمي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة في الدول العربية عام 2023»، وما نتج عنه من توصيات الشارقة التي أرست إطاراً إقليمياً لتطوير السياسات والخدمات الموجهة للأطفال في سنواتهم الأولى، إلى جانب إطلاق «مركز التميز في الطفولة المبكرة» التابع لأكاديمية الشارقة للتعليم، المنصة الإقليمية المتخصصة في إنتاج المعرفة وبناء القدرات، ويتم تطوير الاستراتيجية التشغيلية للمركز بالشراكة مع اليونسكو، لدعم البحث والابتكار في مجال الطفولة المبكرة.

وثمنت سمو الشيخة جواهر اختيار اليونسكو إمارة الشارقة لتكون أول مدينة عربية تشارك في التطبيق التجريبي لأداة «تقييم وتحول أنظمة الطفولة المبكرة»، وإدراج تجربتها بوصفها دراسة الحالة العربية الوحيدة ضمن التقرير العالمي، ما يعكس التقدير الدولي لجهود الإمارة في رعاية الأطفال، حيث شددت سموها على أهمية مواصلة مشاركة المعرفة والخبرات، وإتاحة الاستفادة من تجربة الشارقة في مجتمعات مختلفة، بما يسهم في دعم الجهود العالمية للارتقاء بمنظومات الطفولة المبكرة. وتابعت سموها: لا يمكن لأي مجتمع أن يضمن مستقبله إذا لم يضمن لأطفاله أفضل بداية ممكنة، ولذلك، فإن مسؤوليتنا تمتد إلى توفير بيئة يشعر فيها الطفل بالأمان، ويحظى فيها بالاهتمام، وتُحترم فيها هويته، وتُصان حقوقه، وتُكتشف فيها قدراته، ويجد من يؤمن بإمكاناته.

واختتمت سموها كلمتها بتأكيد التعاون المستمر مع اليونسكو والشركاء حول العالم من خلال تطوير السياسات، وتبادل الخبرات، ودعم كل جهد يضع مصلحة الطفل وكرامته وحقوقه في مقدمة الأولويات.

رؤية

من جانبها قالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: يمثل هذا الاعتراف الدولي مناسبة للاحتفاء بالإنجاز النوعي الذي حققته إمارة الشارقة في قطاع الطفولة المبكرة، تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام الخاص الذي أولته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حفظها الله، لملفات الأسرة والطفولة والتنمية المجتمعية، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة أصبحت نموذجاً رائداً في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضافت: ويعكس هذا الإنجاز نجاح إمارة الشارقة في بناء منظومة متكاملة للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، اضطلعت فيها هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدور رئيسي في تنظيم القطاع من خلال تطوير السياسات والأطر التنظيمية وتعزيز جودة الخدمات، انتهاءً بتطوير إطار الشارقة لمراجعة جودة أداء الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة لقياس وتحسين جودة أدائها بما يضمن تعزيز النواتج التنموية، وجودة التعليم، والرعاية وكفاءة القيادة المؤسسية.