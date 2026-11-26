

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن انضمام 42 طالباً وطالبة من مرحلة البكالوريوس إلى منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي للعام الأكاديمي 2026-2027.



وتضم الدفعة الجديدة طلبة حائزين ميداليات في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي وأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للناشئين، إلى جانب طلبة لديهم خبرات بحثية في المعلوماتية الحيوية وقابلية التفسير في الرؤية الحاسوبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والزراعة والروبوتات.



وتهدف المنحة، التي أُطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى دعم نحو 350 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس على مدى ست سنوات.



ويتمتع الطلبة الإماراتيون في الدفعة بخبرات في بحوث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومسابقات الروبوتات والبرمجة ومشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما طوّر عدد منهم تقنيات مساعدة، من بينها أنظمة لرصد حركة العين تسهم في دعم تنقل أصحاب الهمم وتواصلهم.



كفاءة

وجرى اختيار الطلبة الـ42 تقديراً لكفاءتهم في الرياضيات وقدراتهم القيادية وطموحاتهم الريادية، لينضموا إلى برنامج يجمع بين الدعم المالي والتدريب الميداني في مختلف القطاعات وفرص التدريب العملي والإرشاد، فضلاً عن فرص تمثيل دولة الإمارات في فعاليات شبابية بارزة محلياً ودولياً. ويدرس المستفيدون ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي بالجامعة، الذي يجمع بين الخبرة التقنية والقيادة وريادة الأعمال والتعلم متعدد التخصصات.



وأظهرت الدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2025-2026، على مدار عامها الأول، ما يمكن للطلبة تحقيقه عند انضمامهم إلى هذا البرنامج. وخلال تلك الفترة، حصد الطلبة المركز الأول في هاكاثون «Insilico BindHack»، وفازوا بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية للبرمجة الجامعية، وقدموا بحوثاً في مؤتمر جمعية النهوض بالذكاء الاصطناعي (AAAI) لعام 2026.

وامتدت إسهاماتهم إلى برامج ريادة الأعمال والابتكار، منها فعالية «IIT Abu Dhabi Pitch Fest» وهاكاثون «Youth Impact Studio»، فضلاً عن المشاركة في تأسيس شركة ناشئة لتطوير طائرات مسيّرة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



منافسات

وقال البروفيسور ديزين سونغ، نائب عميد الجامعة لشؤون الطلبة والشؤون الأكاديمية: «أبرز ما لفتني في طلبة الدفعة الأولى هو حرصهم على وضع أفكارهم موضع الاختبار، سواء عبر البحث العلمي أو المنافسات الدولية أو المشاريع الريادية فهم يستثمرون الفرص المتاحة لهم، ويُسهمون في الوقت نفسه في إثراء الجامعة ونتوجّه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على ما يتيحه من خلال هذه المنحة من دعمٍ يعزّز ثقة الشباب المتميزين بقدراتهم ويمكّنهم من تحقيق طموحاتهم».