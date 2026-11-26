كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها الحادية عشرة للعام الأكاديمي 2025–2026، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والباحثين والطلبة، كما شهد الحفل إطلاق استراتيجية الجامعة للبحث والابتكار للأعوام 2027–2029، كما شهد الحفل إطلاق استراتيجية جامعة الإمارات العربية المتحدة للبحث والابتكار 2027–2029، التي تستكمل الإنجازات المحققة خلال السنوات الـ3 الماضية، وتركّز على تعزيز الأثر الوطني للبحث العلمي، وترسيخ المكانة البحثية العالمية للجامعة، وتطوير الشراكات البحثية، ودعم التعاون متعدد التخصصات، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ذات أثر ملموس ومستدام.

ويأتي تنظيم الجائزة في إطار حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الابتكار في مجتمعها الجامعي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة على تطوير مشاريع بحثية وحلول مبتكرة تسهم في معالجة التحديات الراهنة، وتدعم الأولويات الوطنية والتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، في كلمته خلال الحفل، أن الجامعة تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحفيز الإبداع والابتكار من خلال توفير الموارد والمقومات اللازمة لتمكين الأكاديميين والباحثين والطلبة من تطوير قدراتهم البحثية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للوطن.

وقال معاليه: «إن إنجازاتكم ركيزة صلبة ننطلق منها نحو استراتيجية الجامعة للبحث والابتكار 2027–2029، التي تقوم على هدفين مترابطين: تعزيز الأثر الوطني لأبحاثنا، وترسيخ الريادة العالمية للجامعة. وسيعتمد نجاحها على الكفاءات والشراكات التي تبنونها».

وأشار معاليه إلى أهمية توجيه القدرات البحثية للجامعة نحو الأولويات الوطنية، وتهيئة بيئة داعمة للأبحاث الرصينة، وتعزيز التعاون بين التخصصات العلمية، وتسريع تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، من خلال توثيق الشراكات مع القطاعين الحكومي والصناعي، وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتخدم أجندة التنمية الوطنية.

وشهدت الدورة الـ11 من الجائزة تكريم أصحاب 12 مشروعاً ابتكارياً، توزّعت على 3 فئات رئيسية، هي أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلبة، وشملت 7 مجالات حيوية، هي: التغير المناخي والاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، والصحة والعلوم الطبية، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، والإدارة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، والتعليم والتعلم مدى الحياة، والتنقل والتنمية الحضرية.