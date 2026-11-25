توقع ارتفاع السوق العالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي إلى 52.62 مليار دولار بحلول 2030





انطلقت أمس في جامعة دبي أعمال النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي «AIJWF 2026»، الذي تنظمه مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف «AIJRF»، بالتعاون مع الجامعة على مدى يومين، بمشاركة قيادات خمس جامعات عربية من دولة الإمارات ومصر، ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الإعلام والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويناقش المنتدى، الذي يقام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي الوكيل (المساعد) وتدفق المحتوى الرقمي: تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وحوكمة المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي»، التحولات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والانتقال من الأنظمة التوليدية إلى الوكلاء الأذكياء القادرين على التخطيط والتنسيق وتنفيذ المهام بدرجات متزايدة من الاستقلالية.

بيانات

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة الأسبق، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، أهمية مراعاة الأبعاد البيئية والاقتصادية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بها من احتياجات مراكز البيانات للطاقة والمياه والتبريد والموارد الطبيعية.

ودعا إلى تطوير معايير دولية تشمل تقييم أثر استهلاك الموارد، وتعزيز الشفافية وحماية المجتمعات، بما يضمن توظيف الابتكار في دعم الأمن والاستدامة والسلام.

من جانبه، أكد الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، أن استضافة المنتدى تأتي امتداداً للشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أثمرت عدداً من المبادرات، من بينها المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، الهادف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي للتحولات الرقمية.

وأشار إلى أهمية إعداد أجيال قادرة على فهم إمكانات الأنظمة الذكية وحدودها ومخاطرها، وتعزيز النزاهة الأكاديمية وحماية الخصوصية، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي شريكاً في المعرفة والتنمية والابتكار، مع بقاء الإنسان صاحب القرار والمسؤولية.

تطبيقات

وأكد الدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الأسبق، أن توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والإعلام والخدمات المصرفية والحكومية يوفر فرصاً لتعزيز الإنتاجية والابتكار، مشدداً على ضرورة تطوير أطر تنظيمية تضمن حماية البيانات والمساءلة، وتحقيق التكامل بين التقدم التكنولوجي والقيم الإنسانية.

وقال الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، إن الجامعة تستند في رؤيتها وتوجهاتها إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، التي تجعل من العلم والمعرفة والثقافة ركائز أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2025 إلى 2030 تركز على جودة التعليم والريادة البحثية والابتكار وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل ممكناً استراتيجياً لتحقيق هذه الأهداف.

وقال البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، إن الجامعة تعمل على ثلاثة مسارات متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، تشمل تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإعداد الطلبة لسوق العمل، وتحسين التعليم التفاعلي باستخدام الوكلاء الأذكياء، مع استمرار الإشراف الأكاديمي.

تكامل

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مستشار التعليم العالي، الرئيس السابق لمجمع كليات التقنية العليا، أهمية تعزيز التكامل بين المناهج الجامعية ومتطلبات سوق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات الطلبة، بما يتجاوز استخدامه مصدراً للإجابات إلى توظيفه أداة للتعلم.



وأشار إلى توقعات تقرير «مستقبل الوظائف 2025» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بإيجاد 170 مليون وظيفة جديدة عالمياً مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بصافي زيادة يبلغ 78 مليون وظيفة، مؤكداً أهمية إعداد الكفاءات المتخصصة لمواكبة التحولات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وأكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أهمية تطوير قواعد أخلاقية تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمساءلة الأخلاقية.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الظاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، رئيس المنتدى، إن صناعة الذكاء الاصطناعي تشهد تحولاً نوعياً نحو أنظمة قادرة على التخطيط واتخاذ الإجراءات وتنفيذ العمليات المترابطة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى تقديرات سوقية تتوقع ارتفاع حجم السوق العالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي من 7.84 مليارات دولار في عام 2025 إلى 52.62 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 46.3%.

وأكد أهمية تطوير قواعد مهنية وأخلاقية تجعل تطبيقات هذه التكنولوجيا أكثر أمناً وشفافية ومسؤولية.

وأكدت الدكتورة آمنة الناخي، أستاذ الإدارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسستي «سعادة» و«بذرة»، أهمية وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في الإدارة والقيادة المؤسسية، وتحديد نطاق صلاحياته بما يحافظ على دور الكفاءات البشرية في اتخاذ القرارات.

ويشهد المنتدى إطلاق دليل «القواعد المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي الوكيل (المساعد)» (ACPAI)، بمساهمات أكاديمية عربية، بوصفه إطاراً استرشادياً يتناول الرقابة البشرية والمساءلة والشفافية وحماية البيانات والخصوصية والأمن وإدارة المخاطر والمسؤولية المؤسسية والفردية.

وتناقش جلسات المنتدى تطبيقات الاقتصاد الوكيل في التعليم الجامعي، ونماذج الإنتاج الإعلامي متعدد الوكلاء، وآليات حوكمة المحتوى الرقمي، وحماية الملكية الفكرية وتعزيز الثقة العامة، إلى جانب فرص توظيف الأنظمة الذكية في خدمة الإنسان.

ويتضمن برنامج المنتدى عرض نتائج المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي «GAIJI 2026»، وتكريم القيادات الأكاديمية والمتحدثين والشركاء وخريجي برامج المؤسسة، احتفاءً بمسيرة المنتدى منذ انطلاق نسخته الأولى في مارس 2021.