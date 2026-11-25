نظّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة "آي دي بي للتعليم (IDP Education)، الدورة السابعة من قمة التعليم 2026، بمشاركة قيادات حكومية وتربويين وخبراء من مختلف القطاعات المهنية، ومرشدين أكاديميين من كافة المدارس الخاصة في الإمارة، لمناقشة دور التعليم في إعداد الأجيال الجديدة لمواكبة متغيرات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وركزت القمة، التي أُقيمت تحت شعار «بناء جيل المستقبل: مرنون اليوم مستعدون للغد"، على تعزيز قدرة الطلبة على التكيف مع المتغيرات، ورفع جاهزيتهم للمستقبل، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم التعليمية والمهنية.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين والجهات الحكومية والقطاعات المهنية، بما يسهم في تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والثقة اللازمة لاستكشاف الفرص المستقبلية والاستفادة منها.

واستعرض المشاركون خلال جلسة تفاعلية الفرص التي يوفرها برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين للالتحاق بجامعات عالمية مرموقة وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة قطاعات المستقبل.

ويدعم البرنامج 271 طالباً وطالبة، موزعين على حوالي 55 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 149 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعاتٍ مُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.

كما قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جلسة تفاعلية تناولت المتغيرات في سوق العمل والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وسلطت الضوء على تطورات اقتصاد دبي وأهمية إعداد الأجيال الجديدة للاستفادة من الفرص المهنية في القطاعات الواعدة.

وتناولت الجلسات وورش العمل في القمة مقومات جاهزية الطلبة للمستقبل، وما يحتاجون إليه من معارف ومهارات وقدرات ذهنية تمكّنهم من النجاح في عالم متغير، فضلاً عن دور المدارس والمرشدين الأكاديميين في تعزيز قدرة الطلبة على التكيف، ومساعدتهم على استكشاف المسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم.

كما استفاد المشاركون من برنامج للتطوير المهني ضمن فعاليات القمة، بهدف تعزيز قدراتهم على تقديم خدمات الدعم والإرشاد للطلبة في مؤسساتهم التعليمية.

وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة: "إن إعداد أجيال المستقبل يتطلب تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التكيف مع المتغيرات، بما يمكّنهم من استكشاف مختلف المسارات التعليمية والمهنية.

ويبدأ ذلك بمساعدة كل طالب على اكتشاف نقاط قوته منذ المراحل الدراسية الأولى في رحلته التعليمية، وتنمية شغفه بالمعرفة، وتعزيز قدرته على التكيف واتخاذ قرارات واعية. ويؤدي المرشدون الأكاديميون في المدارس دوراً محورياً في هذه الرحلة، من خلال تعزيز التواصل بين الطلبة والتربويين والجامعات والقطاعات المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم".

وأضافت: "نسعى من خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى إتاحة الفرص لكل متعلم في دبي، وتوفير التوجيه والخبرات اللازمة لتمكينه من اتخاذ قرارات واعية والمشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبله. وتشكّل قمة التعليم منصة مهمة لتعزيز هذه الروابط وتوحيد الجهود لإعداد أجيال تتمتع بالمرونة والجاهزية للمستقبل، والقدرة على مواصلة التعلم ورسم مساراتها الخاصة".

وشهدت القمة استعراضاً لأبرز القطاعات والمهن المستقبلية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، فيما ناقشت جلسة حوارية بعنوان "من التعليم إلى التوظيف" بمشاركة ممثلين عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومؤسسة "آي دي بي للتعليم" (IDP Education)، أهمية تعزيز الروابط بين قطاع التعليم وسوق العمل، بما يدعم الطلبة في انتقالهم إلى مرحلة التعليم العالي، ويهيئهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية.

وأكدت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، أن تمكين الطلبة من رسم مساراتهم التعليمية والمهنية بما يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم وطموحاتهم يأتي في صدارة أولويات الهيئة، في إطار استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع المتعلم في صميم المنظومة التعليمية، وتركز على تصميم رحلته التعليمية منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي وما بعده.

وأضافت: "انطلاقاً من أهمية الإرشاد الأكاديمي والمهني في تمكين الطلبة وبناء قدرات المؤسسات التعليمية، عملت الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية، لتكون مرجعاً شاملاً يحدد توقعات واضحة وعملية، ويدعم المؤسسات التعليمية في تقديم خدمات إرشاد أكاديمي ومهني عالية الجودة، منذ السنوات الدراسية الأولى وحتى التخرج، بما يساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم التعليمية والمهنية، والاستعداد بثقة للمستقبل".

فرص تعليمية

وثمّنت المازمي جهود مؤسسة "آي دي بي للتعليم" في دعم الطلبة وتمكينهم من استكشاف الفرص التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم، بما يواكب المتغيرات في سوق العمل.

وتجسّد الدورة السابعة من قمة التعليم الالتزام المشترك لهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة "آي دي بي للتعليم"، بتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاعات المهنية، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة التعلم، ومواكبة التحولات المستقبلية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية في دبي.

وقال عماد شاوي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة "آي دي بي للتعليم (IDP Education): "لا يقتصر دورنا على دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية، بل يمتد إلى الإسهام في الحوارات والشراكات التي تساعد الشباب على تطوير قدرتهم على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يمكّنهم من النجاح في عالم يزداد تعقيداً. كما يتيح لنا فهمنا العميق لتطلعات الطلبة والمتطلبات المتغيرة بوتيرة متسارعة في قطاع التعليم وسوق العمل، الجمع بين الطلبة والتربويين والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والأعمال لمناقشة سبل تعزيز جاهزية الشباب للمستقبل".

وتأتي القمة في سياق جهود هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المهنية.

وفي هذا الإطار، تعاونت الهيئة مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة على تأسيس "شبكة قادة التعليم العالي في دبي"، التي تجمع قيادات من مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم البحث والابتكار وتنمية المهارات، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما يسهم في توسيع آفاق الفرص أمام الطلبة والخريجين.