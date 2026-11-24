



ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الثاني للجنة الهوية الوطنية التابعة للمجلس لعام 2026، الذي اعتمدت خلاله استراتيجية الاتصال الإعلامي للهوية الوطنية و«دليل الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي»، تمهيداً لتفعيلهما على المستوى الوطني.

كما اطّلعت اللجنة على «الإطار الاستراتيجي لصون اللهجة الإماراتية»، وبحثت سُبل الاستفادة من تحليل توجّهات الرأي العام بشأن الهوية الوطنية في الفضاء الرقمي.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود اللجنة في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية، وتنسيق المبادرات الاتحادية والمحلية ضمن إطار وطني متكامل، بما يعزّز حضور الهوية الإماراتية في السياسات والبرامج والممارسات المجتمعية، ويرسّخ دور الأفراد والمؤسسات في صون قيمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وفي التفاصيل، اعتمدت اللجنة استراتيجية الاتصال الإعلامي للهوية الوطنية، التي تنطلق من مبدأ «إرث نعتز به، وأمانة نصونها، وقيم نحيا بها»، وتهدف إلى صياغة سردية وطنية موحّدة تعمّق ارتباط مختلف فئات المجتمع بالهوية الإماراتية، وترسّخ حضور قيمها في الحياة اليومية، وتحفّز المشاركة المجتمعية في صونها، وتعزّز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاهها.

وتستهدف الاستراتيجية المواطنين والمقيمين داخل الدولة وخارجها، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التواصل المؤسسي والإعلامي والرقمي، والحملات الإبداعية والتجارب المجتمعية، بما يعزز اتساق الرسائل ويوسّع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.

كما تركز الاستراتيجية على تقديم نماذج واقعية تجسّد قيم الهوية الوطنية من خلال تجارب أفراد المجتمع وإسهاماتهم، وتسلّط الضوء على تنوّع أدوارهم في صون الهوية الإماراتية.

أهداف استراتيجية

واستعرضت اللجنة الإطار الاستراتيجي لصون اللهجة الإماراتية، الذي يهدف إلى الحفاظ على ثرائها بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية الوطنية، وتعزيز حضورها في الحياة اليومية، وضمان استدامتها عبر الأجيال ويرتكز الإطار على 4 أهداف استراتيجية تشمل: توثيق اللهجة الإماراتية بتنوعاتها الجغرافية، تعزيز انتقالها بين الأجيال، توسيع نطاق استخدامها في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والمنصات الرقمية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة للحوكمة.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن اللهجة الإماراتية تمثّل رصيداً ثقافياً وإنسانياً، كونها تحمل في مفرداتها وتعابيرها ذاكرة المجتمع الإماراتي وتاريخه وقيمه الأصيلة، مشيراً إلى أن صون اللهجة الإماراتية لا يقتصر على توثيق مفرداتها وحفظها، بل يقتضي ضمان حيويتها واستمرار تداولها بين الأجيال، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة.

مرجعية

وأضاف معاليه: نسعى من خلال الإطار الاستراتيجي لصون اللهجة الإماراتية إلى توحيد الجهود الوطنية وتكامل أدوار المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية بالإضافة إلى الأسرة، بما يرسّخ حضور لهجتنا في حياة الأجيال الجديدة، ويضمن استمرارها جزءاً أصيلاً من هويتهم ووجدانهم، ومصدر اعتزاز بجذورهم ونعمل على توظيف الأدوات المعاصرة والتقنيات الحديثة في خدمة هذا الموروث اللغوي، بما يحفظ أصالته ويواكب التحولات الثقافية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

واعتمدت اللجنة «دليل الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي»، الذي أعدّته الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع اللجنة، ليكون مرجعاً إرشادياً عملياً للمؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمؤثرين والجهات المنتجة للمحتوى، ويسهم في تعزيز حضور الهوية الوطنية في مختلف أشكال المحتوى الإعلامي، بما يعكس قيم المجتمع الإماراتي وثقافته وموروثه الحضاري.

ويضع الدليل إطاراً واضحاً لتوظيف عناصر الهوية الوطنية بصورة مهنية ومسؤولة، مستنداً إلى مجموعة من المرتكزات والمحاور التي تشمل الاعتزاز بالوطن وصون رموزه، والقيم ومكارم الأخلاق، واللغة العربية واللهجة الإماراتية، والمواطنة والمشاركة المجتمعية، والأسرة الإماراتية، والتاريخ والذاكرة المشتركة، والتراث والعادات والتقاليد.

كما يتناول ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرتبط بالهوية الوطنية، بما يسهم في ضمان دقة تمثيل الرموز والموروث الثقافي والتاريخي، والحفاظ على أصالة هذا الموروث.

ركيزة

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهوية الوطنية تشكّل جوهر الشخصية الإماراتية، والركيزة التي تستند عليها مسيرة الدولة في ترسيخ دعائم «البيت المتوحد»، الذي يعتز أبناؤه بجذورهم وقيمهم، ويستمدون من إرثهم الحضاري الثقة في مواصلة مسيرتهم التنموية.

وأشار معاليه إلى أن ترسيخ الهوية يأتي في مقدمة أولويات قيادتنا الرشيدة لما تمثّله من قيمةٍ استراتيجية تتجاوز البعد الوجداني للانتماء، لتشكل أساساً لبناء الإنسان، وتعزيز تماسك المجتمع، وصون الخصوصية الثقافية، وترسيخ روح الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: الإعلام فضاء تتشكل فيه صورة الوطن في وجدان أبنائه وأذهان العالم، فمن يصنع المحتوى يشارك في صناعة الذاكرة، ومن يخاطب الجمهور يحمل أمانة الصورة والمعنى وانطلاقاً من هذا الإدراك، جاء اعتماد «دليل الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي» ليؤكد أهمية هذه المسؤولية، وليكون مرجعاً إرشادياً يساعد المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى على تقديم الهوية الإماراتية، بما يعكس أصالتها وقيمها، وإبراز تاريخ الدولة وموروثها ورموزها بمهنية وموثوقية، بما يعزز ارتباط الأجيال بهويتهم، ويقدم للعالم صورة حقيقية عن مجتمع الإمارات ومنجزاته.

حضر الاجتماع كلٌّ من الشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشارة رئيسة اللجنة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومطر حميد النيادي، مساعد مستشار الأمن الوطني للشؤون الاستراتيجية، المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة حمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة.