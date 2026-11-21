نظمت جامعة دبي يوماً توجيهياً للمشاركين في برنامج إرشاد الطلبة من قبل الخريجين لعام 2026، بمشاركة 66 من خريجي الجامعة وطلبتها، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل والاستفادة من الخبرات المهنية والقيادية للخريجين.

ويشارك في البرنامج خريجون يشغلون مناصب قيادية وتخصصية في مؤسسات بارزة، من بينها سيتي بنك وأمازون وطيران الإمارات وHSBC وأكسنتشر وبلدية دبي وجامعة زايد، إلى جانب مؤسسات في قطاعات المال والتكنولوجيا والإدارة والقانون.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أهمية المبادرات التي تربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي، وتشجع الطلبة على الاستفادة من البرامج والأنشطة الجامعية والتطورات التكنولوجية، بما يعزز ثقافة الابتكار والتميز والاستدامة.

ويتيح البرنامج للطلبة التواصل مع مرشدين مهنيين من خريجي كليات إدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون، والاستفادة من تجاربهم في تطوير المهارات وفهم متطلبات سوق العمل وبناء العلاقات المهنية.

من جانبها، قالت أمينة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين، إن استمرار البرنامج منذ عام 2010 يعكس حرص الجامعة على تحويل علاقتها بخريجيها إلى شراكة مستدامة تتجاوز مرحلة التخرج، مشيرة إلى أن عودة الخريجين، الذين أصبحوا قادة وخبراء في مؤسسات مرموقة، لنقل تجاربهم إلى الطلبة تساعدهم على اتخاذ قرارات مهنية أكثر وعياً وثقة.

وقال الخريج عبدالله أميري إن القيمة الأهم التي يقدمها الخريجون للطلبة ليست الإجابات الجاهزة، بل الخبرات التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم واتخاذ قراراتهم المهنية بثقة.

من جانبه، أكد حامد العوضي، أحد خريجي الدفعة الأولى للجامعة، أن العلاقة بالجامعة لا تنتهي بالتخرج، مشيراً إلى أن مشاركة الخريجين خبراتهم مع الأجيال الجديدة تسهم في إعدادهم لمستقبل مهني ناجح.