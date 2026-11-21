يتناول مسار «مستقبل الإدراك والمعرفة» في أسبوع دبي للمستقبل 2026 مستقبل التعليم والتفكير البشري، والمهارات التي يحتاج إليها الجيل القادم للاستعداد لعالم متغير، وكيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة معالجة البشر للمعلومات.

قبل عقدين فقط، كان امتلاك المعرفة ميزة تنافسية، الطالب المتفوق هو من يحفظ أكثر، والخبير هو من يملك معلومات لا يملكها الآخرون. اليوم، أصبح جزء كبير من المعرفة البشرية متاحاً لأي شخص يملك هاتفاً متصلاً بالإنترنت.

مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، دخل العالم مرحلة جديدة بالكامل، لم يعد الوصول إلى المعلومات هو التحدي، بل فهمها وتحليلها واستثمارها. وهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: إذا أصبح كل شيء قابلاً للبحث، فما الذي يجب أن نتعلمه؟ فالثورة المعرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً من يملك السلطة على المعرفة.

إذا كانت الخوارزميات قادرة على الوصول إلى المعرفة بسرعة تفوق البشر، يصبح السؤال: من يوجه هذه الخوارزميات؟ ومن يحدد ما تستحق المعرفة أن يُتعلم أصلاً؟ لهذا فإن التعليم في المستقبل لن يكون مجرد نقل للمعلومات، بل إعداد الإنسان ليكون قادراً على الحكم على المعرفة، لا مجرد استهلاكها.

لا يعني هذا أن الحفظ سيفقد قيمته بالكامل، لكنه لم يعد المعيار الحاسم كما كان في السابق. الطالب يستطيع الوصول إلى آلاف المصادر في ثوانٍ، والذكاء الاصطناعي المساعد قادر على تقديم ملخصات وشروحات وإجابات فورية.

في هذا السياق، تصبح المهارات المرتبطة بالتفكير أكثر أهمية من المهارات المرتبطة بالتذكر، كيف نتحقق من صحة المعلومات؟ كيف نميز بين الرأي والحقيقة؟ كيف نفهم السياق؟ كيف نطرح أسئلة أفضل؟ هذه هي المهارات التي تبرز في بيئة معرفية مشبعة بالمعلومات.

دور المعلم يتغير أيضاً. في الماضي كان المعلم أحد أهم مصادر المعرفة، أما اليوم، فقد أصبح دوره أقرب إلى المرشد والميسر والمحفز للتفكير.

لم يعد مطلوباً منه تقديم كل الإجابات، بل مساعدة الطلاب على العثور على الأسئلة الصحيحة. هذا التحول لا يقل أهمية عن التطورات التقنية نفسها، لأنه يعيد تعريف العلاقة بين الطالب والمعرفة. المعلم هو من يستطيع تقليص هذه الفجوة، بإعداد الطلاب لا لامتحان واحد، بل لحياة كاملة من التعلم والتكيف.

من أبرز الاتجاهات التي يناقشها خبراء المستقبل اليوم أن التعليم لم يعد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة، بل أصبح عملية مستمرة.

الوظائف تتغير بسرعة، والتقنيات تتطور بوتيرة متسارعة، والمهارات المطلوبة اليوم قد لا تكون كافية بعد عشر سنوات، لهذا أصبح مفهوم «التعلم مدى الحياة» جزءاً أساسياً من الاستعداد للمستقبل، إنسان المستقبل لن يتخرج مرة واحدة، بل سيعيد تعلم مهارات جديدة بشكل مستمر طوال حياته المهنية، لكن هذا يطرح تحدياً آخر: كيف نتعلم أن نتعلم؟ كيف نطور القدرة على اكتساب مهارات جديدة بسرعة وفاعلية؟ هذه القدرة نفسها قد تصبح أكثر أهمية من أي مهارة محددة.

على الرغم من اختلاف الآراء حول وظائف المستقبل فإن هناك إجماعاً متزايداً حول مجموعة من مهارات المستقبل الأساسية، التفكير النقدي، حل المشكلات، الإبداع، التعاون، التواصل، المرونة، القدرة على التعلم الذاتي. هذه المهارات يصعب استبدالها أو أتمتتها، ولهذا تزداد قيمتها مع تطور التقنية.

ولأن الأفكار العظيمة لا تولد عادة في عزلة، بل عند احتكاك أفكار متعددة داخل بيئات تسمح لها بالنمو والتطور، فإن التعليم الجيد هو الذي يخلق هذه البيئات، حيث تلتقي عقول الطلاب المتنوعة وتتفاعل، وحيث تتشكل القدرة على الابتكار من خلال الحوار والتفاعل لا من خلال الحفظ والتلقين.

وفي النهاية، لا يتعلق مستقبل التعليم بالتقنية فقط، المنصات الرقمية والأدوات الذكية ليست سوى وسائل، أما الغاية الحقيقية فهي بناء إنسان قادر على التعلم والتكيف والإبداع. ويجب ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الناس من الأدوات الذكية في التعليم المستقبلي، وليس نخبة محدودة فقط، وإلا فإن التعليم الذي كان يُفترض أن يكون أداة للمساواة قد يصبح أداة لتعميق الفجوات.

لهذا قد لا يكون السؤال الأهم في المستقبل: ماذا يعرف الإنسان؟ بل: كيف يفكر؟ كيف يتعلم؟ كيف يواصل التعلم عندما يتغير العالم من حوله؟ في عصر أصبحت فيه المعلومات متاحة للجميع، قد تصبح القدرة على التفكير هي المهارة الأندر والأكثر قيمة في الوقت نفسه.

وقد يغدو التعليم في المستقبل جزءاً من نسيج الحياة اليومية وليس مؤسسة منفصلة عن الحياة، يتعلم فيه الإنسان في كل مكان وزمان، لا في الفصل الدراسي فقط.