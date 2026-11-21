

استضاف «أسبوع دبي للمستقبل 2026» منتدى «مستقبل التعليم: إعادة تصور كيفية التعلم»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع برنامج «مجتمع المعرفة في دبي» (TKS Dubai)، بمشاركة قيادات تعليمية وخبراء ومتخصصين وشباب من دولة الإمارات وخارجها.

وتناول المنتدى الذي أقيم ضمن مسار «مستقبل المعرفة»، التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمهارات الجديدة المطلوبة لإعداد الأجيال القادمة لعالم دائم التغير.

تمكين

وقالت علياء المر، رئيسة قطاع التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل: «يمثل تمكين الشباب وإشراكهم في تصميم مستقبل التعليم أولوية أساسية في جهودنا لبناء مستقبل أكثر جاهزية وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.

ويسهم هذا المنتدى في فتح حوار بنّاء حول المهارات والمعارف والنماذج التعليمية التي يحتاجها إنسان المستقبل، بما يعزز قدرة الأجيال القادمة على الابتكار وصناعة الفرص وقيادة التحولات الإيجابية في مجتمعاتها».

وسلطت النقاشات الضوء على أهمية تطوير نماذج تعليمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات التكنولوجية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات، إلى جانب بحث دور الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وصناعته.

وتضمن المنتدى مشاركات مميزة من هناء المهيري من مؤسسة دبي للمستقبل، ونورة بن كلبان، مدير إدارة سياسات وبرامج الاستكشاف في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ونافيد ناثو، مؤسس برنامج مجتمع المعرفة العالمي، في حين أدارت الحوار الخريجة حصة المهيري من برنامج مجتمع المعرفة في دبي.

إشراك الشباب

وأكد المشاركون أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبل التعليم، ليس فقط بوصفهم متلقين للمعرفة، بل بوصفهم شركاء فاعلين في تطوير النماذج التعليمية والأفكار التي ستشكل أنظمة التعلم في المستقبل.

ويهدف برنامج «مجتمع المعرفة» إلى تمكين المواهب المحلية ودعم المبتكرين الشباب والاستثمار في قادة قطاعات المستقبل الحيوية عبر توفير المنح التدريبية وتوفير الدعم للخريجين المتميزين بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمبتكرين الشباب وبيئة متكاملة حاضنة لقادة المستقبل.

كما يعمل البرنامج على إعداد الشباب للمسارات المهنية والمعرفية وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة للمساهمة في ابتكار الحلول لتحديات حقيقية والمساعدة في تشكيل مستقبل البشرية. ويعزز البرنامج طرق التفكير الإيجابية كالطموح والمبادرة والتركيز على التنفيذ والإنجاز والاستمرارية والنمو، وبناء الشخصية المناسبة، لتعزيز فرص النجاح المستقبلية.