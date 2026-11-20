تُطلِق هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامجاً متكاملاً للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في التنقل»، وذلك عبر سلسلة من المبادرات النوعية والتجارب التفاعلية والمعارض وورش العمل والجلسات المعرفية والتحديات الابتكارية التي تستشرف مستقبل قطاع النقل والمواصلات، وتسلّط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل أنماط التنقل في المستقبل. وتأتي هذه الأنشطة والفعاليات في خطوة تعكس جهود الهيئة في المساهمة في دعم طموح دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ويجسّد البرنامج توجّه الهيئة نحو الانتقال بالابتكار من مرحلة استكشاف الأفكار إلى تطوير تطبيقات وحلول عملية ذات أثر ملموس في منظومة النقل والمواصلات، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمات رائدة لإسعاد المتعاملين، وتعزيز التكامل والاستدامة في منظومة التنقل، وتطوير البنية التحتية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات المستقبلية، وترسيخ ريادة دبي العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام.

وتفصيلاً، قالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «تجسّد مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار نهجنا الاستراتيجي القائم على أن الابتكار مسار متواصل يبدأ بفكرة وينتهي بأثر ملموس في حياة الناس. ومن خلال هذا البرنامج المتكامل، ننتقل بمنظومة الابتكار من مرحلة استكشاف الأفكار إلى تطوير تطبيقات عملية تُعيد تشكيل مستقبل التنقل، مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الناشئة».

نحو المستقبل

وتتصدر فعاليات البرنامج إقامة «معرض نحو المستقبل» في المقر الرئيس للهيئة، ليشكّل منصة استثنائية لاستعراض ملامح الجيل القادم من حلول التنقل، بمشاركة الشركات الناشئة والشركات التقنية والمؤسسات البحثية وفِرق الابتكار في الهيئة.

ويُقدّم المعرض تجارب وعروضاً تفاعلية تستعرض أحدث التطوّرات في عدة مجالات، منها: المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، والتنقل الكهربائي، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وأبحاث التنقل، بما يُتيح للزوار اكتشاف التقنيات التي ستسهم في رسم مستقبل المدن وأنظمة النقل.

ومن أبرز التجارب التي يحتضنها المعرض جدار تفاعلي مبتكر يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكار الزوار وتصوّراتهم عن مستقبل دبي إلى مشاهد مرئية، في تجربة إبداعية تدمج الخيال بالتكنولوجيا، وتمنح المشاركين فرصة للمساهمة في تصوّر شكل المدينة ووسائل التنقل فيها مستقبلاً.

ويشهد المعرض كذلك عرضاً استثنائياً للروبوتات البشرية لتسليط الضوء على التطوّر المتسارع في قدرات الروبوتات البشرية، ومستويات الحركة والتوازن والتفاعل، والإمكانات المستقبلية لتوظيفها في مختلف القطاعات.