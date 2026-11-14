جامعة محمد بن زايد تطور حلولاً للكشف المبكر عن السكري



تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها البحثية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكشف المبكر عن مرض السكري، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع العلمية، التي تستكشف أساليب مبتكرة لرصد عوامل الخطورة، وتحليل المؤشرات الصحية والوراثية، بما يدعم تطوير أساليب أكثر دقة وتخصيصاً للوقاية من المرض.

وتزامنا مع اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، يدرس باحثون في الجامعة إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي، للكشف عن مؤشرات الخطر في مراحل أبكر، بالاعتماد على بيانات قد لا ترصدها فحوص الكشف التقليدية.



وتشمل هذه الأبحاث عدة مسارات، تشمل تتبّع تقلبات مستويات الجلوكوز، ودراسة المخاطر الوراثية للإصابة بالمرض، واستكشاف ما تظهره صور شبكية العين عن صحة التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية.



وتبحث هذه المبادرات مجتمعة في كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تطوير نهج أكثر تخصيصاً للوقاية من السكري، بما ينسجم مع شعار اليوم العالمي للسكري لهذا العام «التحرّك المبكر لمواجهة السكري».



وتقود جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مشروع الصفات الظاهرية للإنسان في دولة الإمارات، وتُتابع الحالة الصحية للمشاركين في هذه الدراسة الممتدة زمنياً، والمجانية والتطوعية في أبوظبي، على مدى فترة قد تصل إلى 25 عاماً، مع جمع أكثر من 40 طبقة من البيانات، تشمل المعلومات الجينية، والمؤشرات الحيوية في الدم، وبيانات التصوير الطبي والمراقبة المستمرة للجلوكوز والنوم، لدراسة التغيرات الصحية وتطور الأمراض.

وتُتاح المشاركة في الدراسة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً، وتُمثل التركيبة السكانية في دولة الإمارات، والتي تضم أكثر من 200 جنسية، فرصة لوضع معايير صحية مرجعية، تراعي الفروق العمرية والخلفيات العرقية.



ويمكن للمشاركين في الدراسة أيضاً الاطلاع على رؤى بحثية مخصصة عبر بوابة إلكترونية آمنة، ومشاركتها مع أطبائهم.



وتُبرز إحدى النتائج أهمية تجاوز القياسات التقليدية؛ فقد كشفت أبحاث مشروع الصفات الظاهرية للإنسان أن 40 % من الأشخاص الذين بدت مستويات الجلوكوز لديهم طبيعية عند الصيام سجّلوا لاحقاً خلال المراقبة المستمرة قراءات للجلوكوز أثناء الصيام، تقع ضمن نطاق مرحلة ما قبل السكري، ما يشير إلى مخاطر ربما لم يكن الفحص التقليدي ليكشفها.



ونُشرت دراسة النموذج في «نيتشر» (Nature) العالمية في يناير 2026، بعد تدريب نموذج «جلوفورمر» على أكثر من 10 ملايين قراءة للمراقبة المستمرة للجلوكوز، جُمعت من 10,812 مشاركاً في مشروع الصفات الظاهرية للإنسان، معظمهم غير مصابين بالسكري، ويمكن للنموذج تعلّم أنماط الجلوكوز بالاعتماد على بيانات أسبوعين فقط.



وتتيح نسخة متعددة الوسائط من النموذج تقوم بدمج بيانات غذائية إجراء محاكاة استجابة مستويات الجلوكوز لدى الأفراد تجاه أطعمة محددة، بما يوفر طريقة إضافية لفهم صحة التمثيل الغذائي.