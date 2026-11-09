منصة "ألف للتعليم" تعزز النتائج الأكاديمية للطلبة في إندونيسيا

كشفت دراسة جديدة أجرتها "ألف للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن الطلاب الأكثر استخداماً لمنصّتها التعليمية حقّقوا نتائج أكاديمية أفضل في إندونيسيا.

وأظهرت الدراسة أن الطلاب الذين أكملوا عدداً أكبر من الدروس عبر منصّة "ألف" سجّلوا نتائج أعلى بمتوسط 5.1 نقاط، أي ما يقارب 7%، في تقييمات نهاية العام الدراسي 2025–2026، مقارنة بأقرانهم الأقل تفاعلاً مع المنصة.

وشملت الدراسة 2221 طالباً وطالبة من 60 مدرسة إسلامية موزّعة على 20 مقاطعة في إندونيسيا، وتناولت أداء الطلبة في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للصفوف الخامس والثامن والحادي عشر، إلى جانب مادة الرياضيات للصف الثامن.

وقارن الباحثون الأداء الأكاديمي للطلبة الأكثر استخداماً لمنصّة "ألف" بأداء أقرانهم الأقل استخداماً لها، مع الأخذ في الاعتبار نتائجهم الدراسية السابقة. ورغم استخدام المجموعتين للمنصّة، أظهرت التقييمات أن الطلبة الأكثر تفاعلاً معها حققوا نتائج أفضل، حيث أكدت التحليلات الإحصائية أهمية هذا الفارق، ما يشير إلى ارتباط زيادة استخدام المنصّة بتحسّن التحصيل الدراسي.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لدى "ألف للتعليم": يشكّل تعزيز الوصول إلى التعلّم الرقمي ركيزةً أساسية لتطوير العملية التعليمية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الحلول تكمن في قدرتها على تحقيق تقدّمٍ ملموس في التحصيل الدراسي للطلبة، وليس مجرد إتاحة الوصول إليها، وقد كشفت دراستنا في إندونيسيا عن ارتباط واضح بين استكمال الدروس عبر منصّتنا وتحسّن الأداء الأكاديمي، مع تحقيق نتائج مشجعة بشكل خاص في مادة اللغة العربية. وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة، مع ما توفّره لنا من أدلة عملية تساعدنا على تقييم فاعلية حلولنا التعليمية، وتحديد المجالات التي تحقق فيها أفضل النتائج، إلى جانب الجوانب التي تتطلب مزيداً من التطوير.

من جانبه، قال الدكتور غوغون غوميلار، المستشار الخاص لوزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا: يمثّل تعاوننا مع منصّة "ألف للتعليم" خطوة مهمة لتطوير المدارس الإسلامية وتعزيز التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف أنحاء إندونيسيا، ونتوجّه بالشكر إلى جميع شركائنا على إسهاماتهم القيمة والتزامهم المشترك لإنجاح هذه الجهود.