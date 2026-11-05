محمد الشرقي يطلع على مستجدات برامج جامعة الفجيرة



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة ومرتكزات النمو المعرفي المستدام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الثالث لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026، في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة.



وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لممكنات العملية التعليمية وتوفير متطلبات نجاحها، دعماً لتطوير قطاع التعليم في الإمارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها، كما جرى استعراض عدد من المشاريع الأكاديمية الجديدة والخطط الاستراتيجية والشراكات التعليمية.

كما زار سموه المرافق التعليمية والإدارية الجديدة في مبنى الجامعة، مطلعاً على مهامها في دعم تطوير العملية التعليمية للكادر الأكاديمي والطلابي في الجامعة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.